Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Lanús vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega entonado luego del triunfo por 2-0 sobre Cienciano en el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y buscará arrancar el certamen local con una victoria antes de viajar a Perú para disputar la revancha. Del otro lado estará el equipo de Néstor Gorosito, que viene de sufrir un duro golpe al quedar eliminado por penales ante Deportivo Riestra en los 16avos de final de la Copa Argentina.