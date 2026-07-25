Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Lanús vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura.
Lanús recibirá este sábado desde las 21.30 a San Lorenzo en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Granate afrontará el encuentro con la mira puesta en la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que el Ciclón intentará recuperarse tras la eliminación en la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra.
El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega entonado luego del triunfo por 2-0 sobre Cienciano en el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y buscará arrancar el certamen local con una victoria antes de viajar a Perú para disputar la revancha. Del otro lado estará el equipo de Néstor Gorosito, que viene de sufrir un duro golpe al quedar eliminado por penales ante Deportivo Riestra en los 16avos de final de la Copa Argentina.
Lanús vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura: probables formaciones
Lanús: el entrenador Mauricio Pellegrino todavía no confirmó el equipo y se espera que defina la formación en las próximas horas.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Cómo ver en vivo Lanús vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DGO, para quienes tengan contratado el Pack Fútbol con su cableoperador.
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