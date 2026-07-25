Con gol de Valois, Lanús comenzó de buena manera el Torneo Clausura: derrotó a San Lorenzo por 1-0

El encuentro comenzó con ritmo y ambición en La Fortaleza. Lanús tomó la iniciativa con la tenencia de la pelota, pero fue San Lorenzo el que contó con las situaciones más claras de la etapa inicial. Alexis Cuello convirtió en una pesadilla el marco local al estrellar dos remates de peligro: primero uno contra el poste y, minutos más tarde, otro que sacudió el travesaño.