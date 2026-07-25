Con gol de Valois, Lanús comenzó de buena manera el Torneo Clausura: derrotó a San Lorenzo por 1-0
El Granate fue el anfitrión del encuentro con el Ciclón por la primera fecha del campeonato. Amén del triunfo, Lanús tiene la mente en la Copa Sudamericana.
En el puntapié inicial del Torneo Clausura 2026, Lanús se impuso 1-0 ante San Lorenzo en La Fortaleza gracias a la efectividad de Yoshan Valois en el complemento.
El encuentro comenzó con ritmo y ambición en La Fortaleza. Lanús tomó la iniciativa con la tenencia de la pelota, pero fue San Lorenzo el que contó con las situaciones más claras de la etapa inicial. Alexis Cuello convirtió en una pesadilla el marco local al estrellar dos remates de peligro: primero uno contra el poste y, minutos más tarde, otro que sacudió el travesaño.
En el segundo tiempo, la entrada de Dylan Aquino le dio mayor soltura y profundidad al ataque del equipo del Sur. La apertura del marcador llegó tras una jugada generada por el propio juvenil: lanzó un violento disparo que rebotó en la defensa y, tras rescatar el balón de cabeza, asistió a Yoshan Valois, quien definió a media altura junto al palo izquierdo de Orlando Gill para marcar el 1-0.
Lanús vs. San Lorenzo: resultado en vivo
Formaciones de Lanús y San Lorenzo
Lanús vs. San Lorenzo: datos del partido
- Hora: 21.30.
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: ESPN Premium.
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