Ander Herrera se despidió de Boca: "Siempre me van a tener para lo que necesiten"
El mediocampista español pasó por el predio de Ezeiza para saludar a sus excompañeros tras rescindir su contrato y dejó un mensaje cargado de agradecimiento hacia el club, los hinchas y la dirigencia.
La etapa de Ander Herrera como futbolista de Boca llegó oficialmente a su fin, pero el vínculo emocional que construyó con el club parece estar lejos de terminar. El mediocampista español regresó al predio de Ezeiza para despedirse de sus compañeros y del personal de la institución, y aprovechó la ocasión para brindar un mensaje en el que predominó el agradecimiento por la experiencia vivida durante su estadía en el fútbol argentino.
Lejos de cualquier polémica o cuestionamiento, Herrera eligió destacar todo lo positivo que encontró en su paso por el club. El exjugador de Athletic Bilbao, Manchester United y París Saint-Germain reconoció que llegar al Xeneize representó la concreción de un deseo personal que tenía desde hacía tiempo y aseguró que la realidad superó ampliamente las expectativas que había imaginado antes de arribar al país.
“Agradecimiento total a Boca que me trajo, que me dio la oportunidad de cumplir un sueño, y desear lo mejor a mis compañeros, creo que Boca tiene unas posibilidades enormes. Este último año y medio se han hecho las cosas bien pero la exigencia de Boca es ganar y no hemos ganado, hay que asumirlo y aceptarlo”, expresó el español durante su despedida en el predio.
Herrera también dedicó palabras para el nuevo cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena y para los futbolistas que continuarán defendiendo la camiseta azul y oro. En ese sentido, manifestó su confianza en que el equipo pueda encontrar los resultados que se le escaparon durante los últimos meses y afrontar un segundo semestre competitivo.
“Desearle lo mejor a este cuerpo técnico, a mis compañeros. Yo quiero mucho a este club y desde la distancia, ayudar, apoyar, y como dije el otro día, Boca siempre me va a tener para lo que necesite”, señaló el volante, dejando en claro el afecto que desarrolló por la institución.
Además, el futbolista explicó que su salida se produjo de manera natural y sin conflictos internos. Herrera entendió que el nuevo ciclo deportivo traía consigo prioridades diferentes y consideró que lo mejor era facilitar la transición para el cuerpo técnico. “Fue fácil. Cada cuerpo técnico tiene prioridades. Cuando sea DT tendré las mías”, comentó.
Más adelante profundizó sobre esa decisión y remarcó que siempre colocó los intereses del club por encima de cualquier situación individual. “Tengo agradecimiento a la gente que me trajo. Yo lo que hice es ponerle más fáciles las cosas al nuevo cuerpo técnico con el grupo que ellos consideran mejor, la prioridad es Boca y no Ander Herrera, y queremos que tenga un 2° semestre exitoso. Lo que dejé claro al Club es que en ningún caso iban a tener problemas conmigo”, sostuvo.
Por último, también se refirió brevemente a Juan Román Riquelme y dejó abierta la puerta para reencontrarse en el futuro: “Román debe tener mucho trabajo presidiendo al club más grande del mundo, ya tendremos tiempo de darnos un abrazo y charlar”. Antes de retirarse, cerró con una frase que resume el sentimiento con el que dejó la institución: “Boca deja de tener a un jugador pero tendrá a un hincha por el resto de mi vida”.
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