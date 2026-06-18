Ander Herrera se despidió de Boca: "Siempre me van a tener para lo que necesiten"

“Desearle lo mejor a este cuerpo técnico, a mis compañeros. Yo quiero mucho a este club y desde la distancia, ayudar, apoyar, y como dije el otro día, Boca siempre me va a tener para lo que necesite”, señaló el volante, dejando en claro el afecto que desarrolló por la institución.

Además, el futbolista explicó que su salida se produjo de manera natural y sin conflictos internos. Herrera entendió que el nuevo ciclo deportivo traía consigo prioridades diferentes y consideró que lo mejor era facilitar la transición para el cuerpo técnico. “Fue fácil. Cada cuerpo técnico tiene prioridades. Cuando sea DT tendré las mías”, comentó.

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Más adelante profundizó sobre esa decisión y remarcó que siempre colocó los intereses del club por encima de cualquier situación individual. “Tengo agradecimiento a la gente que me trajo. Yo lo que hice es ponerle más fáciles las cosas al nuevo cuerpo técnico con el grupo que ellos consideran mejor, la prioridad es Boca y no Ander Herrera, y queremos que tenga un 2° semestre exitoso. Lo que dejé claro al Club es que en ningún caso iban a tener problemas conmigo”, sostuvo.

Por último, también se refirió brevemente a Juan Román Riquelme y dejó abierta la puerta para reencontrarse en el futuro: “Román debe tener mucho trabajo presidiendo al club más grande del mundo, ya tendremos tiempo de darnos un abrazo y charlar”. Antes de retirarse, cerró con una frase que resume el sentimiento con el que dejó la institución: “Boca deja de tener a un jugador pero tendrá a un hincha por el resto de mi vida”.