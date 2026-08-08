De qué cuadro era hincha Jorge Messi

Finalmente, el mensaje institucional cerró con un abrazo simbólico para todo su entorno familiar en este difícil momento de duelo. "La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso", señaron.

Distintas versiones indicaron este sábado que incluso el astro rosarino tenía en mente jugar antes del retiro en Newell's para así cumplir uno de los sueños de su padre.