De qué cuadro era hincha Jorge Messi
El padre del capitán de la Selección, fallecido este sábado a los 68 años, fue destacado este sábado por el club de sus amores como un "reconocido hincha".
El fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido este sábado a los 68 años en un sanatorio de Rosario tras una larga lucha contra una enfermedad, dejó una profunda huella en el mundo del deporte y, de manera muy especial, en el corazón de Newell's Old Boys.
Más allá de ser el pilar fundamental y el estratega detrás de la carrera del mejor jugador del mundo, Jorge era un apasionado confeso del club rojinegro, la institución donde Lionel dio sus primeros pasos con la pelota antes de partir hacia Barcelona.
De hecho, fue el propio club del Parque Independencia uno de los primeros en confirmar la triste noticia y en recordarlo como un "reconocido hincha leproso".
El recuerdo de Newell's a Jorge Messi: del apoyo incondicional al amor por los colores
A través de un emotivo comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad rosorina puso en valor el legado de Jorge Messi y su arraigo visceral con la institución.
"Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores", destacaron desde el club.
Finalmente, el mensaje institucional cerró con un abrazo simbólico para todo su entorno familiar en este difícil momento de duelo. "La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso", señaron.
Distintas versiones indicaron este sábado que incluso el astro rosarino tenía en mente jugar antes del retiro en Newell's para así cumplir uno de los sueños de su padre.
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