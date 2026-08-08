A qué hora llega Lionel Messi a la Argentina
El mejor jugador de la historia viaja desde Miami a Rosario para la despedida de su padre, Jorge Messi, quien falleció este sábado.
En medio de una profunda conmoción por el fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido a los 68 años tras una larga enfermedad, todos los ojos están puestos en el inminente arribo a la ciudad Rosario de su hijo Lionel Messi, quien viaja desde Miami.
Según las informaciones preliminares, el capitán de la Selección Argentina llegaría a la ciudad santafesina en el transcurso de esta noche, con un horario estimado entre las 20 y las 20.30, para reunirse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol.
El futbolista, quien siguió de cerca la evolución del delicado estado de salud de su padre durante los últimos meses, se encuentra en viaje hacia su tierra natal para acompañar a su familia en este difícil trance.
Qué se sabe sobre la despedida de Jorge, el padre de Lionel Messi
De acuerdo a lo trascendido, la familia Messi ha manifestado su firme intención de atravesar las próximas horas lejos de la exposición mediática. En este sentido, no se llevará a cabo ninguna ceremonia velatoria pública.
Si bien se estima que el cuerpo de Jorge Messi será inhumado en el cementerio Parque del Solar, en la zona de Villa Gobernador Gálvez, los detalles finales y los horarios precisos del procedimiento se mantienen bajo un estricto hermetismo, respetando la voluntad de los seres queridos de preservar su privacidad en este momento de profundo dolor.
Desde que se confirmó la noticia, diversas personalidades, clubes y federaciones del fútbol mundial —incluyendo la AFA, la CONMEBOL y el FC Barcelona— han hecho llegar sus condolencias, solidarizándose con el capitán argentino y su entorno ante la irreparable pérdida.
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