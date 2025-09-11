Andrés Fassi pidió disculpas a la AFA y le hizo una curiosa invitación a Chiqui Tapia

Uno de los puntos que marcó la gestión del equipo cordobés en el último tiempo fue la tensa relación con Tapia. En sus declaraciones, Fassi admitió que sus formas no fueron las adecuadas luego de la recordada polémica con el árbitro Andrés Merlos en la Copa Argentina 2024: “Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las correctas, me equivoqué. Ese hecho intensificó las diferencias y no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres ni a mí en lo personal”, explicó.