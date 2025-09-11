Andrés Fassi pidió disculpas a la AFA y le hizo una curiosa invitación a Chiqui Tapia
El presidente de Talleres reconoció que sus formas “no fueron las correctas”, se disculpó con el mandatario y lo convocó a trabajar en conjunto.
En una conferencia de prensa que sorprendió a los hinchas del fútbol argentino, Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, bajó el tono a su histórica confrontación con la AFA y pidió disculpas públicas a Claudio "Chiqui" Tapia. El dirigente reconoció errores tras la eliminación frente a Boca en la Copa Argentina 2024 y aseguró que está dispuesto a trabajar en conjunto por el fútbol argentino.
Uno de los puntos que marcó la gestión del equipo cordobés en el último tiempo fue la tensa relación con Tapia. En sus declaraciones, Fassi admitió que sus formas no fueron las adecuadas luego de la recordada polémica con el árbitro Andrés Merlos en la Copa Argentina 2024: “Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las correctas, me equivoqué. Ese hecho intensificó las diferencias y no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres ni a mí en lo personal”, explicó.
Mensaje directo a Chiqui Tapia y la AFA
El dirigente cordobés se dirigió directamente al presidente de la AFA: “Expreso públicamente mis disculpas a Claudio Tapia y me pongo a disposición para hacer cosas por el fútbol argentino”, expresó el mandatario. Y además, agregó: “Las instituciones están por encima de las personas”. Por otra parte, anticipó que Chiqui será invitado especial en la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva de Talleres, una obra que se presentará antes de fin de año.
El mal momento que vive Talleres en el fútbol argentino
Más allá de haberle ganado una final a River hace muy poco tiempo, el equipo dirigido por Carlos Tevez parece no encontrar el rumbo y hasta el momento debería jugar un desempate ante Aldosivi de Mar del Plata para evitar el descenso directo por Tabla Anual. En estas primera ocho fechas sumó solamente cinco puntos y se encuentra anteúltimo en la Zona B.
