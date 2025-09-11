Papu Gómez rompió el silencio luego del doping y la sanción de dos años: "Para mí el fútbol había muerto"

Su vínculo con Lionel Scaloni

El Papu recordó su etapa como compañero de Lionel Scaloni en el Atalanta y destacó su influencia: “Vivíamos en el mismo barrio, me ayudó desde el primer día. Como jugador era insoportable, pero en el buen sentido: activo, con energía, siempre tirando chistes”, reveló. Sobre su gestión en la Selección, valoró la capacidad del DT: “Fue muy inteligente para renovar el plantel después de Rusia 2018, rodeó bien a Messi y creó un ambiente de armonía. Eso al jugador le gusta”.

El mediocampista fue parte de los planteles que conquistaron la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, aunque con un rol secundario. Tras la consagración, nunca volvió a ser convocado y su salida del grupo quedó envuelta en misterio: sus excompañeros evitaron mencionarlo y hasta dejaron de interactuar en redes sociales.

“Sabía que compartía puesto con los mejores del mundo, pero jamás una mala cara. Me entrenaba a morir porque quería estar, aunque jugara un minuto o nada”, concluyó.