Martín Liberman criticó duramente a los jugadores de la Selección Argentina: "Cancheritos..."
El periodista cuestionó la actitud de los campeones del mundo, aunque sus críticas lucieron exageradas frente al rendimiento de los futbolistas argentinos.
Tras la derrota de la Selección Argentina frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el periodista Martín Liberman no se guardó nada y cargó contra los jugadores por su supuesto “estilo brabucón”. El partido, que terminó con un gol de penal de Enner Valencia, significó el fin de una racha invicta de los dirigidos por Lionel Scaloni.
En su canal de YouTube, Liberman fue contundente y apuntó directamente al comportamiento de los jugadores en Guayaquil, cuestionando su actitud hacia los rivales. “Un proceder repetitivo, reiterativo que ya cansa. Siempre lo mismo, basta. Revalidalo el año que viene, dejá de alardear. El que está enfrente gana tanta guita como vos, ya no te podés hacer el cancherito“, dijo, con un tono que reflejaba su habitual euforia. Luego, centró sus críticas en dos referentes del equipo: Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.
“Te cuento Paredes, Pacho gana diez veces más que vos… Caicedo gana diez veces más que vos, ya no los podés cancherear como antes…”, sostuvo, y agregó: “Rodri (De Paul), jugás en la MLS, bajen. Paren un poco, muchachos”.
Su enojo continuó cuando se refirió a otros jugadores, como Hincapié: “No podés cancherear a Hincapié… 50 millones en el Arsenal”. Y concluyó con un análisis sobre el nivel de Ecuador: “Paren, es un buen equipo Ecuador, te logra maniatar siempre que te juega, te domina… Ecuador es un equipazo y tiene los mejores jugadores del continente junto a los de Argentina“.
El fan de Cristiano Ronaldo cerró así su dura crítica, reafirmando su mirada pasional y directa, que a muchos parece exagerada frente al nivel mostrado por los futbolistas argentinos.
