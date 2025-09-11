Novak Djokovic tuvo que abandonar Serbia y ahora vivirá en Grecia: cuál es el fuerte motivo

El trasfondo político: las protestas estudiantiles

El conflicto entre Djokovic y el gobierno serbio comenzó a fines de 2024, cuando estudiantes encabezaron manifestaciones contra la corrupción y en defensa del Estado de derecho, tras la tragedia en Novi Sad que dejó 16 muertos.

En diciembre, Djokovic se solidarizó con las víctimas.

En enero, dedicó un triunfo a una estudiante atropellada durante una protesta.

En marzo, compartió imágenes de una marcha multitudinaria en Belgrado y escribió: “¡Histórico, magnífico!”.

Ese apoyo público fue suficiente para tensar su relación con el gobierno de Vucic, lo que derivó en su salida del país que sorprendió a todos sus fanáticos en las últimas horas.