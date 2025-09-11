Novak Djokovic tuvo que abandonar Serbia y ahora vivirá en Grecia: cuál es el fuerte motivo
El número uno histórico de los Grand Slams fue acusado de “traidor” por el presidente Vucic y fijará residencia en Atenas, donde trasladará su torneo ATP 250.
Novak Djokovic tomó una decisión trascendental fuera de las canchas: dejar Serbia para radicarse en Grecia. El máximo ganador de Grand Slams fue criticado por el presidente Aleksandar Vucic tras apoyar protestas estudiantiles y ahora gestionará un visado dorado en Atenas, donde también mudará su torneo ATP 250 y planea abrir una academia de tenis.
Tras alcanzar las semifinales del US Open 2025, el tenista confirmó que abandonará su residencia en Serbia. El motivo no es deportivo, sino político: el presidente lo acusó de “traidor” por apoyar protestas masivas contra su gobierno, al que se acusa de autoritarismo y control sobre la justicia y los medios.
Djokovic, de 38 años, tramitará en Grecia un visado dorado, un permiso de residencia permanente para no comunitarios a cambio de una inversión millonaria. Ya se reunió en dos ocasiones con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, la última en agosto, para avanzar en los trámites.
El torneo ATP 250 se muda a Atenas
La decisión personal del tenista también impactará en el calendario internacional: el ATP 250 de Belgrado, propiedad de Djokovic, se trasladará a Atenas como parte de la inversión requerida para el visado. Además, el serbio proyecta abrir una academia de tenis en la capital griega y entrenar en el club de Tatoi, cercano a la finca de la exfamilia real, donde se instalará junto a su familia.
El trasfondo político: las protestas estudiantiles
El conflicto entre Djokovic y el gobierno serbio comenzó a fines de 2024, cuando estudiantes encabezaron manifestaciones contra la corrupción y en defensa del Estado de derecho, tras la tragedia en Novi Sad que dejó 16 muertos.
-
En diciembre, Djokovic se solidarizó con las víctimas.
En enero, dedicó un triunfo a una estudiante atropellada durante una protesta.
En marzo, compartió imágenes de una marcha multitudinaria en Belgrado y escribió: “¡Histórico, magnífico!”.
Ese apoyo público fue suficiente para tensar su relación con el gobierno de Vucic, lo que derivó en su salida del país que sorprendió a todos sus fanáticos en las últimas horas.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario