Ange Postecoglou será el nuevo entrenador del Nottingham Forest
Uno de los mejores equipos de la temporada pasada echó a su DT por problemas con su presidente y ya presentó a su reemplazo.
El Nottingham Forest anunció este martes el nombramiento del australiano Ange Postecoglou como nuevo entrenador del equipo, apenas horas después de la destitución del portugués Nuno Espírito Santo por discrepancias con la directiva.
Con experiencia en la Premier League, Postecoglou llegó a Inglaterra en 2023 de la mano del Tottenham Hotspur, con quienes conquistó la Europa League 2024/25 —el primer gran título del club en 17 años— y aseguró la clasificación para la Liga de Campeones, aunque fue destituido del cargo al finalizar la temporada.
A lo largo de más de 25 años de carrera en los banquillos, el técnico ha dirigido con éxito al Brisbane Roar en Australia y al Yokohama F. Marinos en Japón, conquistando ligas en ambos países, antes de iniciar en 2021 una etapa en el Celtic.
En Glasgow ganó un doblete en su primera temporada y un triplete en la segunda, lo que le valió una nominación al premio The Best de la FIFA en 2023.
“Traemos un entrenador con un historial probado con títulos. Su experiencia de entrenar equipos al más alto nivel, junto con su deseo de construir algo especial con nosotros lo convierte en la persona idónea para ayudarnos y lograr nuestros objetivos”, señaló Evangelos Marinakis, propietario del Forest, en el comunicado oficial.
El australiano, de 60 años, asume el reto de consolidar a los ‘tricky trees’ en competiciones europeas tras la clasificación para la Europa League obtenida la pasada campaña, cuando el club terminó séptimo en la Premier League y se benefició de la sanción al Crystal
¿Cómo fue el arranque del Nottingham Forest?
Empezó con una victoria 3-1 contra el Brentford, empató 1-1 frente al Crystal Palace y perdió 3-0 ante el West Ham: cuatro puntos en tres fechas. No parecían ser resultados que ameritaran despedir a un DT que logró una histórica vuelta del club a competiciones europeas. Sin embargo, las diferencias entre el portugués y la directiva sentenció el quiebre.
El mensaje de despedida del Nottingham Forest
"Nottingham Forest Football Club confirma que, tras las recientes circunstancias, Nuno Espírito Santo ha sido relevado de sus funciones como entrenador jefe", dice el mensaje compartido en redes sociales.
Y agrega que. "El Club agradece a Nuno su contribución durante una época muy exitosa en The City Ground, en particular su papel en la temporada 2024/25, que siempre será recordada con cariño en la historia del Club".
"Como alguien que jugó un papel fundamental en nuestro éxito la temporada pasada, siempre ocupará un lugar especial en nuestra trayectoria".
