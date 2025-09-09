Ange Postecoglou será el nuevo entrenador del Nottingham Forest

El australiano, de 60 años, asume el reto de consolidar a los ‘tricky trees’ en competiciones europeas tras la clasificación para la Europa League obtenida la pasada campaña, cuando el club terminó séptimo en la Premier League y se benefició de la sanción al Crystal

¿Cómo fue el arranque del Nottingham Forest?

Empezó con una victoria 3-1 contra el Brentford, empató 1-1 frente al Crystal Palace y perdió 3-0 ante el West Ham: cuatro puntos en tres fechas. No parecían ser resultados que ameritaran despedir a un DT que logró una histórica vuelta del club a competiciones europeas. Sin embargo, las diferencias entre el portugués y la directiva sentenció el quiebre.

El mensaje de despedida del Nottingham Forest

"Nottingham Forest Football Club confirma que, tras las recientes circunstancias, Nuno Espírito Santo ha sido relevado de sus funciones como entrenador jefe", dice el mensaje compartido en redes sociales.

Y agrega que. "El Club agradece a Nuno su contribución durante una época muy exitosa en The City Ground, en particular su papel en la temporada 2024/25, que siempre será recordada con cariño en la historia del Club".

"Como alguien que jugó un papel fundamental en nuestro éxito la temporada pasada, siempre ocupará un lugar especial en nuestra trayectoria".