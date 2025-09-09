Severa sanción de la MLS a Luis Suárez: qué penalización le aplicó

Luis Suárez protagonizó el incidente más polémico de la Leagues Cup, en la que Inter Miami cayó 3-0 frente a Seattle Sounders. Tras el pitazo final, el uruguayo se enzarzó en empujones y discusiones con integrantes del rival y terminó escupiendo a un miembro del cuerpo técnico, una acción que quedó registrada por las cámaras de televisión y que desencadenó la intervención de los comités disciplinarios, la primera sanción afectaba directamente a Suárez para la Leagues Cup, sin embargo la MLS ha decidido ir más allá.