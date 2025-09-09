Thiago Almada podría sumarse a las bajas de la Selección Argentina: por qué
El mediocampista padece una sobrecarga muscular y podría perderse el partido de la Scaloneta ante Ecuador.
La Selección Argentina afrontará esta noche un nuevo desafío en las Eliminatorias Sudamericanas cuando se mida con Ecuador en Guayaquil, y la gran incógnita pasa por la camiseta más representativa de la Albiceleste. Con Lionel Messi ausente tras su brillante actuación frente a Venezuela, todo parecía indicar que Thiago Almada sería el encargado de portar la histórica número 10, pero una molestia física puso en suspenso su participación.
Para este compromiso, Lionel Scaloni no confirmó el once, ya que mantiene varias dudas, no solo en nombres, sino también en relación al esquema táctico a utilizar en Guayaquil.
El mediocampista de apenas 24 años, se perfilaba como la opción natural para ocupar el lugar del capitán y emblema argentino. Su presente lo respalda: desde que debutó en noviembre de 2022 en un amistoso ante Guatemala, el atacante disputó once encuentros, anotó cuatro goles y dio tres asistencias, ganándose la confianza de Scaloni y convirtiéndose en una alternativa ofensiva de peso.
Sin embargo, la dolencia sufrida en los últimos entrenamientos generó dudas en el cuerpo técnico, que aún no confirmó si lo incluirá desde el arranque o si optará por preservarlo.
En caso de que Almada no llegue en condiciones, Julián Álvarez sería quien tome su lugar para acompañar a Lautaro Martínez en un ataque de doble nueve. Otra opción que analiza Scaloni es la presencia de Giuliano Simeone, quien también compite por un lugar en la delantera. “Asume y quiere intentar, no tiene miedo a perder la pelota, y eso es lo mejor que puede tener un futbolista”, había elogiado el entrenador meses atrás al referirse al ex Vélez, destacando su personalidad en partidos decisivos.
Otra de las incógnitas está en la mitad de cancha, la cuál podría presentar cuatro mediocampista o solo tres. Esto se debe a la casi confirmada ausencia de Thiago Almada, que padece de una sobrecarga muscular y no estaría en condiciones de ser de la partida, por ello, Franco Mastantuono, Giovanni Simeone y Juan Foyth se debaten un lugar.
En caso que Scaloni se incline por incluir una línea de cinco defensores, el futbolista del Villarreal sería quién se posicione junto con “Ota” y Balerdi, dejando la mitad de cancha con Paredes, De Paul y Nicolás González, otro de los cambios que se presentarán en la noche ecuatoriana.
En caso de sostener la línea de cuatro en el fondo, Simeone y Mastantuono pelearían palmo a palmo su lugar por la banda derecha, como falso extremo junto con Nico González. Lo que aparece como fija e inamovible, es la dupla de ataque: Julián Álvarez y Lautaro Martínez, este último ocupando el lugar de “Leo” Messi.
Las probables formaciones de Argentina ante Ecuador
- 4-4-2: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico; Mastantuono o Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
- 5-3-2: ‘Dibu’ Martínez; Montiel, Foyth, Otamendi, Balerdi y Tagliafico; De Paul, Paredes y González; Álvarez y L. Martínez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario