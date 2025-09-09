Thiago Almada podría sumarse a las bajas de la Selección Argentina: por qué

Otra de las incógnitas está en la mitad de cancha, la cuál podría presentar cuatro mediocampista o solo tres. Esto se debe a la casi confirmada ausencia de Thiago Almada, que padece de una sobrecarga muscular y no estaría en condiciones de ser de la partida, por ello, Franco Mastantuono, Giovanni Simeone y Juan Foyth se debaten un lugar.

En caso que Scaloni se incline por incluir una línea de cinco defensores, el futbolista del Villarreal sería quién se posicione junto con “Ota” y Balerdi, dejando la mitad de cancha con Paredes, De Paul y Nicolás González, otro de los cambios que se presentarán en la noche ecuatoriana.

En caso de sostener la línea de cuatro en el fondo, Simeone y Mastantuono pelearían palmo a palmo su lugar por la banda derecha, como falso extremo junto con Nico González. Lo que aparece como fija e inamovible, es la dupla de ataque: Julián Álvarez y Lautaro Martínez, este último ocupando el lugar de “Leo” Messi.

Las probables formaciones de Argentina ante Ecuador

4-4-2: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico; Mastantuono o Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

5-3-2: ‘Dibu’ Martínez; Montiel, Foyth, Otamendi, Balerdi y Tagliafico; De Paul, Paredes y González; Álvarez y L. Martínez.