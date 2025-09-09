Histórico: el TC2000 correrá por primera vez en un circuito callejero en el sur de CABA

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, subrayó la importancia del evento para la zona: “Por primera vez llegará al sur una fiesta del automovilismo y así impulsamos la Ciudad y su desarrollo, junto a otras propuestas que ya estamos concretando como el polo logístico, desarrollos comerciales y de entretenimiento”. La Ciudad ya tiene antecedentes de circuitos callejeros: en 2012, el TC2000 se presentó en el centro porteño sobre las avenidas 9 de Julio, Diagonal Norte y De Mayo, pasando por el Obelisco, el Teatro Colón y la Catedral Metropolitana. Al año siguiente, en 2013, la Ronda de Buenos Aires se disputó en Recoleta, sobre Del Libertador y Figueroa Alcorta, frente a la Facultad de Derecho de la UBA, el Museo de Bellas Artes y Plaza Francia. Entre ambas ediciones, 1.700.000 personas fueron testigos del espectáculo, consolidando la tradición de las carreras urbanas en la Ciudad y preparando el terreno para este desembarco histórico en Villa Soldati.