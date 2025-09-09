Histórico: el TC2000 correrá por primera vez en un circuito callejero en el sur de CABA
La histórica categoría del automovilismo nacional desembarcará en Villa Soldati con un trazado de 2.790 metros que atravesará avenidas principales y el Parque de la Ciudad, el 14 y 15 de marzo de 2026.
El automovilismo nacional tendrá un hito histórico: el TC2000 correrá por primera vez en un circuito callejero en el Sur de la Ciudad, con un trazado de 2.790 metros que recorrerá las avenidas Coronel Roca y Escalada y atravesará el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati. La cita será el 14 y 15 de marzo de 2026, y promete una experiencia inédita para pilotos y público, con una recta principal de 720 metros, 12 tribunas y 1.500 muros de contención. Los boxes estarán dentro del estacionamiento del Parque de la Ciudad, extendiéndose a lo largo de 200 metros, mientras que 1.800 personas participarán de la organización. Además, se dispondrán 300 baños químicos, 15 ambulancias, cuatro pantallas led, dos hospitales de campaña y un helicóptero, garantizando la seguridad y el espectáculo.
“Vamos a seguir manteniendo la categoría para continuar la pasión del deporte, de los pilotos, de los equipos y del público. Seguimos impulsando el proyecto que está poniendo en valor al Sur con el Parque Roca y el Parque Olímpico”, sostuvo el secretario de Deportes, Fabián Turnes, en la presentación del evento. Lo acompañaron el titular de la categoría, Alejandro Levy, y los pilotos Matías Rossi, Leonel Pernía, Gabriel Ponce de León y Franco Vivian, además del presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César C. Carman, y representantes del Grupo Tango Motorsports, entre otros.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, subrayó la importancia del evento para la zona: “Por primera vez llegará al sur una fiesta del automovilismo y así impulsamos la Ciudad y su desarrollo, junto a otras propuestas que ya estamos concretando como el polo logístico, desarrollos comerciales y de entretenimiento”. La Ciudad ya tiene antecedentes de circuitos callejeros: en 2012, el TC2000 se presentó en el centro porteño sobre las avenidas 9 de Julio, Diagonal Norte y De Mayo, pasando por el Obelisco, el Teatro Colón y la Catedral Metropolitana. Al año siguiente, en 2013, la Ronda de Buenos Aires se disputó en Recoleta, sobre Del Libertador y Figueroa Alcorta, frente a la Facultad de Derecho de la UBA, el Museo de Bellas Artes y Plaza Francia. Entre ambas ediciones, 1.700.000 personas fueron testigos del espectáculo, consolidando la tradición de las carreras urbanas en la Ciudad y preparando el terreno para este desembarco histórico en Villa Soldati.
