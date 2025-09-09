Qué necesita la Selección Argentina ante Ecuador para seguir en lo más alto del ránking FIFA

lionel messi

España y Francia pueden pasar al frente en el ranking FIFA con sus partidos en octubre y noviembre

El verdadero riesgo se encuentra en octubre y noviembre, puesto que la FIFA otorga más puntos por partidos de Eliminatorias que por amistosos. Por cada encuentro ganado de un torneo clasificatorio para la Copa del Mundo la entidad lo registra con 25 puntos, mientras que una victoria en una exhibición equivale a 10.

Por lo tanto, España, en sus próximos partidos (dos contra Georgia, uno con Turquía y otro contra Bulgaria), podrá sumar hasta 100 puntos más en lo que falta de las Eliminatorias UEFA. Mientras que Argentina, con sus duelos en octubre frente a Venezuela en Miami y Puerto Rico en Chicago y sus compromisos de noviembre en Angola e India, apenas podría acumular 40 unidades en lo que resta del 2025.

Lo mismo pasa con Francia (tercero en el ranking FIFA), que viene de vencer 2 a 0 a Ucrania y que podrá sumar hoy más puntos en su encuentro con Islandia, además de las cuatro jornadas que le quedan: dos con Azerbaiyán y los partidos de vuelta con Ucrania e Islandia.

El top10 del ranking FIFA

Argentina

España

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Croacia