Qué necesita la Selección Argentina ante Ecuador para seguir en lo más alto del ránking FIFA
La Argentina lidera el ránking de la FIFA desde hacer dos años, pero la selección de España la sigue de muy cerca. Hoy, frente a Ecuador pone en juego su lugar.
Clasificada hace rato ya al Mundial 2026, la Selección Argentina jugará este martes por la noche la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador y pondrá en juego su corona en el ránking de la FIFA.
Por eso, a pesar de no tener la obligación de ganar ya que cumplió sus objetivos, este partido tiene este condimento extra para el equipo comandado por Lionel Scaloni, ya que un mal resultado lo sacaría del primer puesto del ranking FIFA que quedaría a manos de la Selección de España.
Con la victoria 6 a 0 ante la Selección de Turquía, la Roja comandada por Luis De La Fuente le metió presión a la Albiceleste en la puja por llegar al certamen que se jugará en suelo norteamericano como líder del Ranking FIFA.
Para que esto no suceda, la Selección Argentina está obligada a ganarle a Ecuador en Guayaquil, ya que cualquier otro resultado lo bajará al segundo puesto de este ranking y perderá el lugar que mantiene desde abril de 2023, que lo mantiene como la quinta selección con más tiempo en esta posición.
España y Francia pueden pasar al frente en el ranking FIFA con sus partidos en octubre y noviembre
El verdadero riesgo se encuentra en octubre y noviembre, puesto que la FIFA otorga más puntos por partidos de Eliminatorias que por amistosos. Por cada encuentro ganado de un torneo clasificatorio para la Copa del Mundo la entidad lo registra con 25 puntos, mientras que una victoria en una exhibición equivale a 10.
Por lo tanto, España, en sus próximos partidos (dos contra Georgia, uno con Turquía y otro contra Bulgaria), podrá sumar hasta 100 puntos más en lo que falta de las Eliminatorias UEFA. Mientras que Argentina, con sus duelos en octubre frente a Venezuela en Miami y Puerto Rico en Chicago y sus compromisos de noviembre en Angola e India, apenas podría acumular 40 unidades en lo que resta del 2025.
Lo mismo pasa con Francia (tercero en el ranking FIFA), que viene de vencer 2 a 0 a Ucrania y que podrá sumar hoy más puntos en su encuentro con Islandia, además de las cuatro jornadas que le quedan: dos con Azerbaiyán y los partidos de vuelta con Ucrania e Islandia.
El top10 del ranking FIFA
- Argentina
- España
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
- Croacia
