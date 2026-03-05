Ángel Di María destrozó al Atlético Madrid del Cholo Simeone: "Es raro, apagan a los jugadores"

simeone

Además, destacó el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico encabezado por Scaloni y valoró el proceso de renovación del plantel: “Sé que hay un cuerpo técnico que todo el tiempo quiere renovar, sacar jugadores y tener mucha cantidad para después tomar una decisión. Lo hicieron igual desde el inicio hasta hoy”.

Por último, el actual jugador de Rosario Central también comparó el fútbol argentino con el europeo y explicó una de las diferencias que, según su visión, influyen en el desarrollo del juego. “Acá es muy difícil jugar con la cancha seca, tenés que hacer cinco toques para recorrer tres metros. Necesitás dos o tres toques para controlar bien la pelota. Hay pocas canchas lindas y mojadas, las de Boca y River porque lo necesitan. El partido contra Racing en Avellaneda, la cancha era arena”.

Las palabras del Fideo no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron debate en el mundo del fútbol. Mientras tanto, el rosarino disfruta de su presente en el Canalla y mantiene vivo el sueño de pelear por la Copa Libertadores con el club que lo vio nacer.