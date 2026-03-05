Ángel Di María destrozó al Atlético Madrid del Cholo Simeone: "Es raro, apagan a los jugadores"
El campeón del mundo analizó el presente de los futbolistas argentinos en el club español y deslizó una observación que generó repercusión.
Ángel Di María volvió a quedar en el centro de la escena tras una gran actuación con Rosario Central en el clásico ante Newell’s disputado en el Coloso Marcelo Bielsa. El extremo convirtió el gol que abrió el partido y fue uno de los jugadores más destacados de la jornada, pero también generó repercusión fuera de la cancha luego de una entrevista en la que dejó un llamativo análisis sobre el Atlético de Madrid y el manejo del plantel por parte de Diego Simeone.
El campeón del mundo fue consultado sobre la actualidad de los futbolistas argentinos que integran el equipo español y no dudó en compartir su mirada. Sin mencionar directamente al entrenador, el Fideo dejó entrever que el funcionamiento del club y el trato hacia algunos jugadores puede resultar particular: “Ese club es medio raro. Como que cuando las cosas van bien, van bien. Después, de un momento al otro, creo yo que los apagan a los jugadores y después empiezan como a desaparecer. Les pasa a la mayoría de los chicos que estuvieron ahí. Son pocos los que tienen una seguidilla de titular y que no salen nunca y eso”.
Las declaraciones generaron eco inmediato porque actualmente el conjunto madrileño cuenta con varios futbolistas argentinos en su plantel. Entre ellos aparecen Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada y Julián Álvarez, este último protagonista de algunos rumores sobre posibles diferencias con el entrenador en las últimas semanas.
En ese contexto, el campeón del mundo también resaltó el contraste que observa cuando esos mismos jugadores se suman a la Selección Argentina. Para el rosarino, el ambiente del equipo nacional potencia el rendimiento de los futbolistas: “Lo lindo que tiene la selección es que todos estos chicos después, cuando se ponen la celeste y blanca, son otros jugadores. Se transforman y juegan increíble y disfrutan estar en la selección y eso a mí me pone muy feliz”.
Durante la charla también le preguntaron por la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la selección si Lionel Scaloni lo convocara nuevamente. El campeón de América y del mundo fue claro al explicar su postura y reafirmó la decisión que tomó tras cerrar su etapa en el combinado nacional. “Escuchar, uno siempre va a escuchar, pero seguro me van a invitar para tomar mate y comer un asado, ja. Yo tomé una decisión en su momento y la quiero y la voy a respetar porque sé el grupo que hay ahora, hay muchísimos chicos nuevos”, dijo.
Además, destacó el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico encabezado por Scaloni y valoró el proceso de renovación del plantel: “Sé que hay un cuerpo técnico que todo el tiempo quiere renovar, sacar jugadores y tener mucha cantidad para después tomar una decisión. Lo hicieron igual desde el inicio hasta hoy”.
Por último, el actual jugador de Rosario Central también comparó el fútbol argentino con el europeo y explicó una de las diferencias que, según su visión, influyen en el desarrollo del juego. “Acá es muy difícil jugar con la cancha seca, tenés que hacer cinco toques para recorrer tres metros. Necesitás dos o tres toques para controlar bien la pelota. Hay pocas canchas lindas y mojadas, las de Boca y River porque lo necesitan. El partido contra Racing en Avellaneda, la cancha era arena”.
Las palabras del Fideo no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron debate en el mundo del fútbol. Mientras tanto, el rosarino disfruta de su presente en el Canalla y mantiene vivo el sueño de pelear por la Copa Libertadores con el club que lo vio nacer.
