Qué esperar de Colapinto, Varrone y Colnaghi en el Gran Premio de Australia
Franco Colapinto en F1, Nicolás Varrone en F2 y Mattia Colnaghi en F3 inician el 2026 en el GP de Australia con expectativas altas: todos los detalles.
El GP de Australia marcará el inicio de un 2026 histórico para el automovilismo argentino, con Franco Colapinto en Fórmula 1, Nicolás Varrone en F2 y Mattia Colnaghi en F3. Cada uno afronta desafíos distintos en Melbourne, pero con expectativas que ilusionan de cara al estreno.
El automovilismo argentino vivirá desde este jueves por la tarde un fin de semana especial en el Albert Park de Melbourne. La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine se combina con el desembarco de Nicolás Varrone en la F2 y Mattia Colnaghi en la F3, completando una presencia nacional en las tres principales categorías del camino a la Máxima.
Franco Colapinto y una oportunidad en la Fórmula 1
Mientras buena parte de la parrilla analiza los efectos del nuevo reglamento, Colapinto puede encontrar allí una oportunidad para dar un salto de calidad. Tras un 2025 de supervivencia, el motor Mercedes promete ofrecerle a Alpine la potencia necesaria para meterse en la pelea del top-10.
El desarrollo aerodinámico por el que el equipo sacrificó su último año también aparece como una carta fuerte. Mucho dependerá de la capacidad del argentino para adaptarse a la gestión energética que exige esta temporada. Si se cumplen los pronósticos que ubican a la escudería comandada por Flavio Briatore como líder de la zona media, el estreno del A526 podría traducirse en puntos en un circuito inédito para Colapinto en la F1. El contexto, sin embargo, asoma impredecible.
Varrone y Colnaghi, adaptación y ambición en F2 y F3
En el caso de Nicolás Varrone, el objetivo principal en su debut en la F2 y en Australia será completar las carreras. La categoría cuenta con chasis y motores iguales para todos, por lo que la diferencia estará en la puesta a punto de Van Amersfoort Racing y en el talento del piloto. Su capacidad de adaptación, ya demostrada en la pretemporada, invita a pensar que sumar puntos en alguna de las dos competencias sería un resultado lógico y no una sorpresa.
Para Mattia Colnaghi, en tanto, el desafío es mayúsculo. El joven de 17 años, nacido en Italia y bajo el ala de Red Bull, apuntó en la previa a pelear por el título de la F3 con MP Motorsport. Gestionar los neumáticos Pirelli y adaptarse a un auto más potente que el de la Eurocup-3 será clave en un circuito que solo conoce por simulador. En sus primeras carreras con bandera argentina, la ilusión de verlo pelear arriba no parece descabellada.
Los horarios para seguir a Colapinto, Varrone y Colnaghi en Australia
Jueves 5 de marzo
- 18.50 | Práctica libre única de la Fórmula 3
- 20.00 | Práctica libre única de la Fórmula 2
- 22.30 | Práctica libre 1 de la Fórmula 1
Viernes 6 de marzo
- 00.00 | Clasificación de la Fórmula 3
- 00.55 | Clasificación de la Fórmula 2
- 02.00 | Práctica libre 2 de la Fórmula 1
- 21.15 | Carrera sprint de la Fórmula 3 (20v)
- 22.30 | Práctica libre 3 de la Fórmula 1
Sábado 7 de marzo
- 00.10 | Carrera sprint de la Fórmula 2 (22v)
- 02.00 | Clasificación de la Fórmula 1
- 18.50 | Carrera Feature de la Fórmula 3 (23v)
- 21.25 | Carrera Feature de la Fórmula 2 (33v)
Domingo 8 de marzo
- 01.00 | Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 (58v)
