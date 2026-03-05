Qué esperar de Colapinto, Varrone y Colnaghi en el Gran Premio de Australia

franco colapinto 7

Varrone y Colnaghi, adaptación y ambición en F2 y F3

En el caso de Nicolás Varrone, el objetivo principal en su debut en la F2 y en Australia será completar las carreras. La categoría cuenta con chasis y motores iguales para todos, por lo que la diferencia estará en la puesta a punto de Van Amersfoort Racing y en el talento del piloto. Su capacidad de adaptación, ya demostrada en la pretemporada, invita a pensar que sumar puntos en alguna de las dos competencias sería un resultado lógico y no una sorpresa.