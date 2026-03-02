La picante respuesta de Jorgelina Cardoso a un hincha de Newell's tras el gol de Di María
Tras el triunfo 2-0 del Canalla en el clásico, la esposa de "Fideo" cruzó en Instagram a un hincha de la Lepra que había provocado al campeón del mundo.
La victoria 2-0 de Rosario Central sobre Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa dejó mucho más que tres puntos. Ángel Di María marcó un golazo y su esposa, Jorgelina Cardoso, aprovechó para responder en redes a un hincha leproso que lo había chicaneado en la previa.
El clásico rosarino volvió a jugarse con dientes apretados y también con mucha temperatura fuera de la cancha. En la previa del duelo, un hincha de la Lepra se cruzó con las cámaras de TyC Sports y lanzó una chicana dirigida al campeón del mundo: “Fideo, ¿tu mujer te deja venir el domingo?”. Aunque la frase pareció una provocación más en la antesala del partido, Jorgelina no la dejó pasar. Tras el pitazo final de Yael Falcón Pérez y con el 2-0 consumado a favor de Rosario Central, la esposa de Ángel Di María salió al cruce desde sus redes sociales.
Después de la victoria en el Coloso Marcelo Bielsa, la mujer compartió en sus historias de Instagram el video con la pregunta del hincha rojinegro y el golazo de Di María que rompió el cero en la tarde rosarina. Junto a las imágenes, publicó un mensaje que rápidamente se viralizó y encendió la ciudad: “Respetamos mucho a los hinchas de NOB, pero a los bocones como vos les respondo. Una buena mamá siempre deja que papá vaya a ver a sus hijos”. El posteo no tardó en replicarse entre fanáticos de ambos clubes, sobre todo en un contexto adverso para la Lepra, que acumula ocho partidos sin poder ganar un clásico ante su eterno rival.
El golazo de Ángel Di María y el festejo de Rosario Central
En lo estrictamente futbolístico, Di María fue determinante. El extremo zurdo marcó la diferencia incluso arrastrando una molestia en el aductor izquierdo y lideró al equipo en una victoria que se festejó con todo.
Tras el encuentro, el propio futbolista publicó imágenes del festejo del plantel de Rosario Central. Entre ellas, se destacó una foto en el micro, señalando una estampita pegada en la ventanilla junto a su asiento con la leyenda "Santa Jorgelina, Patrona Canalla", en un guiño que completó una jornada perfecta para el ídolo auriazul.
