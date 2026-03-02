La picante respuesta de Jorgelina Cardoso a un hincha de Newell's tras el gol de Di María

Después de la victoria en el Coloso Marcelo Bielsa, la mujer compartió en sus historias de Instagram el video con la pregunta del hincha rojinegro y el golazo de Di María que rompió el cero en la tarde rosarina. Junto a las imágenes, publicó un mensaje que rápidamente se viralizó y encendió la ciudad: “Respetamos mucho a los hinchas de NOB, pero a los bocones como vos les respondo. Una buena mamá siempre deja que papá vaya a ver a sus hijos”. El posteo no tardó en replicarse entre fanáticos de ambos clubes, sobre todo en un contexto adverso para la Lepra, que acumula ocho partidos sin poder ganar un clásico ante su eterno rival.