Ángel Di María se lesionó y enciende las alarmas en Rosario Central: ¿qué tiene?
El campeón del mundo arrastra una molestia en el aductor izquierdo y habría sufrido una distensión muscular luego del triunfo ante Newell's.
Ángel Di María encendió las alarmas en Rosario Central luego del triunfo clásico ante Newell’s. Si bien el club no emitió parte médico oficial, todo indica que el “Fideo” habría sufrido una distensión en el aductor izquierdo y es duda para los próximos compromisos del Canalla.
El campeón del mundo jugó el clásico con una molestia que ya arrastraba y que, según sus propias palabras, lo habría obligado a descansar si no se trataba de un partido de esa magnitud. Finalmente, el esfuerzo le habría pasado factura.
El campeón del mundo fue una de las figuras del 2-0 ante la Lepra y convirtió un golazo, aunque apenas cinco minutos después de marcar salió reemplazado por Jaminton Campaz.
La molestia en el aductor y la posible baja de Ángel Di María en Rosario Central
Tras el encuentro, el propio futbolista explicó la situación física que atravesó durante el partido: “Ayer sentí una molestia en el aductor, el doctor dijo que no estaba roto, pero el dolor estaba y muy fuerte. Por eso decidimos que pateara otro la pelota parada. Estaba convencido que alguna me iba a quedar y gracias a Dios se dio de esa manera. La única manera de patear era de aire para que no me doliera”.
Ahora, a la espera de estudios oficiales y de una confirmación por parte del club, se estima que el rosarino podría quedar al margen del próximo compromiso frente a Tigre por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026.
De todos modos, el parate del fútbol argentino le da algo de margen al equipo de Jorge Almirón, que también tiene en el horizonte la Supercopa Internacional frente a Estudiantes, cuya fecha aún debe confirmarse. La posible ausencia de Di María sería una baja sensible en un momento clave de la temporada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario