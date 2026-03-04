Ángel Di María se lesionó y enciende las alarmas en Rosario Central: ¿qué tiene?

di maria

La molestia en el aductor y la posible baja de Ángel Di María en Rosario Central

Tras el encuentro, el propio futbolista explicó la situación física que atravesó durante el partido: “Ayer sentí una molestia en el aductor, el doctor dijo que no estaba roto, pero el dolor estaba y muy fuerte. Por eso decidimos que pateara otro la pelota parada. Estaba convencido que alguna me iba a quedar y gracias a Dios se dio de esa manera. La única manera de patear era de aire para que no me doliera”.