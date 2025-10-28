Ángel Di María vuelve a jugar la Copa Libertadores: cómo le fue con Rosario Central

También participó en el triunfo 3 a 1 frente a Cerro Porteño en Paraguay y cerró su breve recorrido frente a Atlético Nacional, en el partido que significó la eliminación del conjunto rosarino. En total, jugó cuatro partidos durante aquella edición.

Con la clasificación asegurada, Di María cerró uno de los objetivos que lo motivaron a volver a Rosario. “Estoy contento porque hicimos un buen trabajo. Mi vuelta también era un poco por eso, tener la posibilidad de jugar la Libertadores y meterle con todo este semestre”, explicó tras la victoria en Junín. El capitán también destacó el esfuerzo del grupo: “Gracias a los chicos que hicieron 35 puntos el semestre pasado y dejaron la vida por la camiseta. Ahora hay que seguir sumando de a poco”.

Consciente de su rol de referente, el Fideo subrayó el vínculo con sus compañeros: “Intento ayudarlos en todo lo que puedo. Me hacen sentir un pibe, uno más desde el día que llegué, y eso para mí vale muchísimo”.