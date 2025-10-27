Cómo quedó la Tabla Anual para la clasificación de las copas a tres fechas del final

Platense ya tiene asegurado su boleto a la próxima Copa Libertadores, y lo mismo ocurre con Rosario Central, que suma 62 puntos entre ambos torneos y se volvió inalcanzable para sus perseguidores. En el segundo puesto aparece Boca, con 53 unidades, quien de momento está clasificando de forma directa. Muy cerca se ubica River, con 52, en posición de repechaje para la máxima competencia a nivel clubes.