El Kun Agüero llegó a un acuerdo con Conmebol para transmitir los torneos continentales en su canal
El exfutbolista firmó un acuerdo con la Conmebol para transmitir contenidos exclusivos de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2025 por su canal Slakuntv.
La Conmebol confirmó un acuerdo con Sergio “Kun” Agüero para que el exfutbolista y figura del streaming transmita en su canal Slakuntv —a través de Twitch— los contenidos más destacados de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025.
El convenio regirá para toda América Latina, excepto Brasil, y permitirá a los usuarios acceder a clips exclusivos, goles, jugadas y resúmenes de cada fecha casi en tiempo real. De esta manera, el organismo continental busca ampliar su presencia digital y conectar con nuevas generaciones de fanáticos del fútbol.
Desde la sede de la Conmebol destacaron que esta colaboración forma parte de un plan más amplio para “acercar el fútbol sudamericano a un público cada vez más amplio”, poniendo al hincha en el centro de la experiencia.
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, celebró la iniciativa y explicó que el acuerdo refleja la estrategia del organismo de innovar en los formatos de difusión: “Nos esforzamos por explorar nuevas maneras de conectar con las audiencias. Esta colaboración con el Kun Agüero nos permite compartir la pasión de nuestras competiciones con una generación joven y digital”, afirmó el dirigente.
Por su parte, Agüero expresó su entusiasmo por el proyecto, que lo posiciona como un referente del entretenimiento deportivo digital: “Estoy muy entusiasmado de formar parte de esta iniciativa con Conmebol. El fútbol sudamericano tiene una pasión única, y poder compartirla con millones de fans a través de nuevas plataformas es algo que me da mucha satisfacción”, destacó el exjugador, que suma más de tres millones de seguidores en Twitch.
A partir de 2025, los fanáticos podrán disfrutar en Slakuntv de una selección de los mejores goles, jugadas y momentos clave de ambos torneos continentales, reforzando la presencia del fútbol sudamericano en el universo del streaming. La alianza también consolida el compromiso de la Conmebol con la adaptación a los hábitos de consumo digitales y el uso de nuevas tecnologías para expandir el impacto de sus competiciones.
