Volcó un micro con hinchas de Flamengo rumbo a Buenos Aires: hay tres heridos graves

hinchada flamengo

Los torcedores del Mengão viajaban para presenciar el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, que se disputará el miércoles a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, frente a Racing. El contingente había salido desde Río de Janeiro en cinco micros, aunque solo uno de ellos fue el que protagonizó el vuelco. Tras el accidente, los demás vehículos detuvieron su marcha para asistir a los heridos y acompañar el operativo de rescate.