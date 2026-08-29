Aníbal Fernández celebró la consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026

La formación de Las Leonas en la final del Mundial

Las Leonas iniciaron el encuentro con Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Agostina Alonso, María José Granatto, Sofía Cairo, Eugenia Trinchinetti, Juana Castellaro, Julieta Jankunas y Zoe Díaz.

Como suplentes estuvieron Mercedes Artola, Victoria Sauze, Victoria Granatto, Lara Casas, Victoria Miranda, Emma Knobl y Brisa Bruggesser. Ingresaron todas las jugadoras de campo, mientras que Artola permaneció en el banco.

María Paula Ortiz y Milagros Alastra fueron las dos jugadoras de reserva para este encuentro.