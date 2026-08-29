Aníbal Fernández celebró la consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026
El presidente de la CAH compartió el festejo en el campo tras el 3-1 ante Países Bajos. Las Leonas sumaron su tercera corona y revalidaron su grandeza en el hockey global.
Las Leonas volvieron a hacer historia.La selección femenina argentina derrotó 3 a 1 a Países Bajos en la final del Mundial, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario dentro del Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. Ese triunfo les otorgó su tercer título mundial y encendió la euforia en el plantel y en toda la dirigencia.
Yibbi Jansen había puesto en ventaja a las europeas en el cierre del segundo cuarto, pero Majo Grantto igualó las acciones a 5 minutos del final para forzar la definición en penales australianos. Allí las argentinas acertaron los cuatro ejecutados, aunque el tercero fue anulado por revés de palo.
Aníbal Fernández, presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH), se fundió en un efusivo saludo con jugadoras y miembros del cuerpo técnico sobre el césped. La pantalla mostró entonces el mensaje: "¡Ganamos la tercera! Las Leonas son campeonas del Mundo". Esa imagen resumió la magnitud de una conquista que vuelve a colocar al hockey argentino en la cima planetaria.
Fernández suele acompañar a los seleccionados nacionales en los torneos más relevantes. Desde su rol institucional, participa activamente en el respaldo a Las Leonas y Los Leones, y en distintas acciones para potenciar el desarrollo de la disciplina. Esta consagración representa un nuevo capítulo brillante para uno de los equipos más laureados del deporte argentino.
La celebración no fue exclusiva de las jugadoras. Entrenadores, asistentes, colaboradores y directivos se integraron al festejo, todos protagonistas de una campaña impecable que coronó con el trofeo máximo. Las imágenes del abrazo compartido reflejaron la alegría colectiva y la emoción por una estrella más que se suma al historial de Las Leonas, un legado que sigue creciendo y que llena de orgullo a todo el hockey nacional.
La formación de Las Leonas en la final del Mundial
Las Leonas iniciaron el encuentro con Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Agostina Alonso, María José Granatto, Sofía Cairo, Eugenia Trinchinetti, Juana Castellaro, Julieta Jankunas y Zoe Díaz.
Como suplentes estuvieron Mercedes Artola, Victoria Sauze, Victoria Granatto, Lara Casas, Victoria Miranda, Emma Knobl y Brisa Bruggesser. Ingresaron todas las jugadoras de campo, mientras que Artola permaneció en el banco.
María Paula Ortiz y Milagros Alastra fueron las dos jugadoras de reserva para este encuentro.
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