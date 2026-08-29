Javier Milei también se colgó de la consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026
Milei y Bullrich encabezaron los saludos oficiales tras la épica definición por penales australianos ante Países Bajos, que consagró al hockey femenino argentino en el planeta.
El presidente Javier Milei manifestó este sábado su euforia por la consagración de la selección argentina femenina de hockey, que venció en la gran final del Mundial a Países Bajos y levantó su tercera copa del mundo. "VAMOS LEONAS CARAJO...!!!", escribió el mandatario en su cuenta personal de X para celebrar el triunfo agónico del equipo dirigido por Fernanda Ferrara.
La publicación presidencial cosechó réplicas inmediatas de funcionarios de su espacio. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartieron el mensaje oficial en sus propias cuentas de la red social.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se sumó a los festejos con un contundente pronunciamiento: "Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!", escribió la legisladora, visiblemente emocionada por el desempeño del conjunto nacional.
El partido definitorio tuvo emociones hasta el último instante. Países Bajos se adelantó en el marcador gracias al tanto de Yibbi Jansen, pero Las Leonas igualaron en el cuarto final por intermedio de María José Granatto, forzando la definición por penales australianos. Allí brilló la arquera Cristina Cosentino, quien atajó tres disparos y se convirtió en la gran heroína de la jornada.
Sofía Cairo selló la victoria con el gol que otorgó el tercer título mundial a Argentina, sumándose a las consagraciones de Perth 2002 y Rosario 2010. El plantel femenino de hockey suma así un nuevo capítulo dorado a su rica historia, con el respaldo unánime de las máximas autoridades políticas del país, que no dudaron en expresar su admiración por el logro deportivo.
Patricia Bullrich se cuelga de la consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026
La consagración de Las Leonas como campeonas del mundo en el Hockey sobre césped, conseguida este sábado en Amstelveen, tuvo un eco inmediato en la política argentina. La senadora Patricia Bullrich publicó en su cuenta de X un mensaje en la previa al desarrollo de la final: "Vamos Leonas!!!! Con todo en la final. Vamos Argentina ". El tuit no incluyó felicitaciones al cuerpo técnico ni a las jugadoras por su nombre, ni hizo referencia al esfuerzo deportivo que derivó en el tercer título mundial para el seleccionado femenino.
El seleccionado dirigido por Fernando Ferrara logró levantar el trofeo mundialista por tercera vez —tras las consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010— frente a unas neerlandesas que se quedaron en la puerta de sumar su décima corona.
El mensaje de Bullrich se inscribe en una estrategia recurrente: asociar el éxito deportivo a su espacio político sin aportar datos concretos sobre el respaldo a la disciplina. Durante el torneo, Las Leonas enfrentaron a Estados Unidos (1-1), Alemania (3-2), Escocia (2-0), España (3-0), Bélgica (0-0) y Australia (1-0 en semifinales). Zoe Díaz, de 20 años, fue distinguida como la Mejor Jugadora Joven del torneo. Ninguna de estas referencias apareció en el tuit de la senadora.
La senadora no se refirió al esfuerzo de las jugadoras ni a las condiciones de preparación del equipo, que viajó a Europa sin el respaldo económico estatal que sí recibieron otras delegaciones.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario