Javier Milei también se colgó de la consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026

Patricia Bullrich se cuelga de la consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026

La consagración de Las Leonas como campeonas del mundo en el Hockey sobre césped, conseguida este sábado en Amstelveen, tuvo un eco inmediato en la política argentina. La senadora Patricia Bullrich publicó en su cuenta de X un mensaje en la previa al desarrollo de la final: "Vamos Leonas!!!! Con todo en la final. Vamos Argentina ". El tuit no incluyó felicitaciones al cuerpo técnico ni a las jugadoras por su nombre, ni hizo referencia al esfuerzo deportivo que derivó en el tercer título mundial para el seleccionado femenino.

El seleccionado dirigido por Fernando Ferrara logró levantar el trofeo mundialista por tercera vez —tras las consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010— frente a unas neerlandesas que se quedaron en la puerta de sumar su décima corona.

El mensaje de Bullrich se inscribe en una estrategia recurrente: asociar el éxito deportivo a su espacio político sin aportar datos concretos sobre el respaldo a la disciplina. Durante el torneo, Las Leonas enfrentaron a Estados Unidos (1-1), Alemania (3-2), Escocia (2-0), España (3-0), Bélgica (0-0) y Australia (1-0 en semifinales). Zoe Díaz, de 20 años, fue distinguida como la Mejor Jugadora Joven del torneo. Ninguna de estas referencias apareció en el tuit de la senadora.

La senadora no se refirió al esfuerzo de las jugadoras ni a las condiciones de preparación del equipo, que viajó a Europa sin el respaldo económico estatal que sí recibieron otras delegaciones.