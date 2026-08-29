Así fue el momento en el que Las Leonas levantaron la Copa del Mundo

El momento más esperado



Así Las Leonas levantaron el trofeo de campeonas del Mundialpic.twitter.com/b0GLZNO16B — minutouno (@minutounocom) August 29, 2026

La imagen de las campeonas levantando la Copa resumió el recorrido de un equipo que tuvo que atravesar una final extremadamente pareja y que recién pudo definir el título desde los shoot-outs.

Con la tercera estrella asegurada, Las Leonas volvieron a poner a la Argentina en lo más alto del hockey mundial. El logro adquiere todavía más valor por el rival y por la manera en que se consiguió, después de una final que se resolvió en una definición cargada de tensión.

La conquista también permite mantener vigente un legado que comenzó hace 26 años, cuando el seleccionado femenino adoptó definitivamente el nombre de Las Leonas durante los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Desde entonces, el equipo argentino se convirtió en una de las grandes potencias del hockey internacional. Ahora, una nueva generación sumó otro capítulo a esa historia y volvió a levantar la Copa del Mundo.

Y mientras los fuegos artificiales seguían iluminando el estadio, las jugadoras cantaron, se abrazaron y celebraron con el trofeo en alto. Las Leonas ya tienen su tercera estrella y la fiesta del campeón quedó inmortalizada en las imágenes de la premiación.