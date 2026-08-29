Así fue el momento en el que Las Leonas levantaron la Copa del Mundo
Después de una definición inolvidable, el plantel argentino vivió una celebración cargada de emoción.
Las Leonas volvieron a hacer historia. Después de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario y superar a Países Bajos por 3-1 en los shoot-outs, la Selección argentina se consagró campeona del mundo y sumó la tercera estrella de su historia.
La emoción continuó durante la ceremonia de premiación, donde llegó uno de los momentos más esperados de la jornada. Primero fue el turno de las medallas para Bélgica y Países Bajos, hasta que finalmente las protagonistas fueron las campeonas.
Majo Granatto y Agostina Alonso fueron las encargadas de recibir el trofeo. Con la Copa en sus manos, ambas caminaron hacia sus compañeras para compartir el premio y completar la tradicional ceremonia frente a todo el estadio.
El festejo de Las Leonas con la Copa del Mundo
Pero una vez que terminó la foto protocolar, la formalidad quedó completamente de lado. Las Leonas se abrazaron, saltaron y comenzaron a festejar mientras sostenían el trofeo que acababan de conquistar.
La celebración estuvo acompañada por los fuegos artificiales que iluminaron el estadio y por el canto de las propias jugadoras, que disfrutaron de uno de los momentos más importantes de sus carreras.
La imagen de las campeonas levantando la Copa resumió el recorrido de un equipo que tuvo que atravesar una final extremadamente pareja y que recién pudo definir el título desde los shoot-outs.
Con la tercera estrella asegurada, Las Leonas volvieron a poner a la Argentina en lo más alto del hockey mundial. El logro adquiere todavía más valor por el rival y por la manera en que se consiguió, después de una final que se resolvió en una definición cargada de tensión.
La conquista también permite mantener vigente un legado que comenzó hace 26 años, cuando el seleccionado femenino adoptó definitivamente el nombre de Las Leonas durante los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.
Desde entonces, el equipo argentino se convirtió en una de las grandes potencias del hockey internacional. Ahora, una nueva generación sumó otro capítulo a esa historia y volvió a levantar la Copa del Mundo.
Y mientras los fuegos artificiales seguían iluminando el estadio, las jugadoras cantaron, se abrazaron y celebraron con el trofeo en alto. Las Leonas ya tienen su tercera estrella y la fiesta del campeón quedó inmortalizada en las imágenes de la premiación.
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