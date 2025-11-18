Aprevide explicó por qué levantó la sanción a Racing justo para el partido contra River
El equipo de Avellaneda está habilitado para contar con su público en el clásico ante el "Millonario", el próximo lunes por los octavos de final del Torneo Clausura.
El próximo lunes 24 de noviembre, River y Racing volverán a verse las caras. Esta vez será en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, en Avellaneda.
Sin embargo, la polémica estalló ya que el Cilindro fue sancionado por Aprevide luego del recibimiento en el choque entre la Academia y Flamengo por la Copa Libertadores. Ante esto, el equipo de Costas hizo el pedido para que se cancele la clausura de las tribunas y Aprevide dio el ok para que puedan asistir hinchas locales.
A través de un comunicado, "el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires através APREVIDE informa que se ha decidido levantar la sanción impuesta a Racing Club, que le impedía jugar con público, debido al uso indebido de pirotecnia en el partido ante Flamengo por la Copa Libertadores", comienza diciendo.
Y, agrega: "La decisión se tomó luego de la reunión celebrada hoy, en la que participaron el presidente de Racing, Diego Milito, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso y el titular de APREVIDE.
"Racing Club reconoció el uso indebido de pirotecnia en el partido ante Flamengo y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables. En este sentido, APREVIDE valora la actitud del club y su compromiso con la seguridad y la prevención de la violencia en el deporte", continuaron.
Para concluir, explicaron: "Por lo tanto, Racing Club podrá jugar con público el próximo lunes ante River Plate, en el marco de la fecha correspondiente al torneo local".
Racing recibirá a River con aforo completo tras el levantamiento de la sanción de Aprevide
El clásico más añejo del fútbol argentino tendrá este lunes un condimento especial: Racing volverá a recibir a su público en el Estadio Presidente Perón para enfrentar a River, desde las 19.15, por los octavos de final del Torneo Clausura. La decisión se confirmó en las últimas horas, tras una reunión clave entre la dirigencia académica y las autoridades de Aprevide.
La Academia tenía el estadio suspendido después del uso de pirotecnia en el encuentro ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. La sanción, dictaminada por Guillermo Cimadevilla, establecía tres fechas sin público, pero solo una llegó a cumplirse. Antes del triunfo frente a Defensa y Justicia, la dirigencia encabezada por Diego Milito había presentado una apelación, que no obtuvo respuesta formal.
Finalmente, una reunión entre Milito, Claudio Tapia y el titular de Aprevide destrabó la situación y permitió el regreso del público con aforo completo, aunque con restricciones: no estarán permitidas las banderas ni los instrumentos dentro del estadio. La medida busca evitar nuevas infracciones vinculadas al clima previo de los partidos. Además, desde este año Racing mantiene la política de no vender entradas para no socios, por lo que solo quienes tengan su cuota al día podrán ingresar al Cilindro.
