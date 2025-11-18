Aprevide explicó por qué levantó la sanción a Racing justo para el partido contra River

Para concluir, explicaron: "Por lo tanto, Racing Club podrá jugar con público el próximo lunes ante River Plate, en el marco de la fecha correspondiente al torneo local".

Racing recibirá a River con aforo completo tras el levantamiento de la sanción de Aprevide

El clásico más añejo del fútbol argentino tendrá este lunes un condimento especial: Racing volverá a recibir a su público en el Estadio Presidente Perón para enfrentar a River, desde las 19.15, por los octavos de final del Torneo Clausura. La decisión se confirmó en las últimas horas, tras una reunión clave entre la dirigencia académica y las autoridades de Aprevide.

La Academia tenía el estadio suspendido después del uso de pirotecnia en el encuentro ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. La sanción, dictaminada por Guillermo Cimadevilla, establecía tres fechas sin público, pero solo una llegó a cumplirse. Antes del triunfo frente a Defensa y Justicia, la dirigencia encabezada por Diego Milito había presentado una apelación, que no obtuvo respuesta formal.

Finalmente, una reunión entre Milito, Claudio Tapia y el titular de Aprevide destrabó la situación y permitió el regreso del público con aforo completo, aunque con restricciones: no estarán permitidas las banderas ni los instrumentos dentro del estadio. La medida busca evitar nuevas infracciones vinculadas al clima previo de los partidos. Además, desde este año Racing mantiene la política de no vender entradas para no socios, por lo que solo quienes tengan su cuota al día podrán ingresar al Cilindro.