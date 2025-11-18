Mundial 2026: uno por uno, todos los clasificados

mundial 2026

El nuevo formato de 48 equipos abrió el juego para selecciones que antes no tenían acceso y obligó a potencias históricas a disputar repechajes exigentes. El impacto será deportivo, económico y mediático, especialmente para federaciones pequeñas que podrían acceder por primera vez a ingresos relevantes de televisación y patrocinios.

Con 39 selecciones ya dentro y 9 cupos pendientes, marzo será el mes de las grandes definiciones. Hasta entonces, cada partido será determinante para cerrar el recorrido hacia un Mundial que marcará una nueva etapa en la historia del fútbol internacional.

Mundial 2026: todos los clasificados y las plazas que faltan definir

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*.

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Bélgica, España, Escocia, Suiza y Austria

* Países organizadores.

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (4/6)

• Conmebol (1/1): Bolivia.

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia.

• África (1/1): República Democrática del Congo.

• Asia (1/1): Irak.

• Concacaf (0/2):

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial.

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE EUROPEO PARA EL MUNDIAL 2026 (7/16)

• Europa (7/16): Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania y República Checa.

Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias UEFA: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación.