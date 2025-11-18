Confirmaron los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025

La AFA también confirmó que los octavos se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas y que, en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, habrá alargue de 30 minutos divididos en dos tiempos de 15. Si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal, según el artículo 111 del Reglamento General. Con árbitros ya designados y reglamento definido, los playoffs del Torneo Clausura están listos para comenzar con un fin de semana cargado de tensión y definiciones.