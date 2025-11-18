Claro mensaje: escrachan murales de la Selección Argentina en rechazo al Chiqui Tapia
Murales de la Albiceleste fueron vandalizados con mensajes dirigidos a Chiqui Tapia tras nuevas polémicas arbitrales y el escándalo del partido entre Deportivo Madryn y Morón.
En medio del malestar generado por recientes polémicas arbitrales en el fútbol argentino, comenzaron a aparecer murales de la Selección Argentina vandalizados con mensajes dirigidos a Claudio Tapia. Los hechos se repitieron en distintos puntos del país y reflejan un clima de enojo creciente entre los hinchas tras los últimos fallos discutidos.
La tensión en el fútbol argentino volvió a escalar en los últimos días y dejó una postal que sorprendió a muchos: murales de la Albiceleste fueron escrachados con mensajes dirigidos al presidente de la AFA. Las intervenciones se registraron en Morón y luego comenzaron a replicarse en otras ciudades, justo en medio de un clima de enojo generalizado tras varios arbitrajes muy cuestionados y que vienen despertando mucha bronca.
El primer episodio se produjo tras el escándalo del partido entre Deportivo Madryn y Morón, donde las decisiones arbitrales generaron fuertes reclamos. La situación se agravó con el polémico triunfo de Barracas Central ante Huracán, que le permitió al Guapo acceder a los octavos de final luego de dos penales discutidos. Estos hechos se sumaron a otros fallos recientes que alimentaron la sensación de hartazgo entre los hinchas.
En ese contexto, varios murales que homenajeaban a los campeones del mundo aparecieron intervenidos con aerosoles y frases que apuntaban directamente a Tapia. Entre los mensajes podía leerse, de manera textual y atribuida a los autores anónimos de los grafitis, expresiones como “Chiqui mafia corrupto”, una consigna repetida en distintos puntos del país que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
Las intervenciones también incluyeron críticas al protagonismo que, según estos grupos, adquirió Tapia después del Mundial de Qatar 2022, aunque nuevamente se trató de opiniones estampadas en los grafitis y no de hechos corroborados.
El enojo de una parte de la hinchada se hizo visible en este tipo de acciones, que también generan preocupación entre los vecinos y los autores de los murales, muchos de ellos realizados por artistas barriales para homenajear a la Scaloneta tras la consagración mundialista.
Mientras continúan las quejas públicas por los arbitrajes y los organismos de seguridad monitorean la aparición de nuevas pintadas, el clima en el fútbol argentino sigue cargado de tensión. Los murales vandalizados se convirtieron en una nueva expresión del malestar que atraviesa a parte de los hinchas y que promete mantenerse en el centro de la escena.
