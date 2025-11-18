Claro mensaje: escrachan murales de la Selección Argentina en rechazo al Chiqui Tapia

image

El enojo de una parte de la hinchada se hizo visible en este tipo de acciones, que también generan preocupación entre los vecinos y los autores de los murales, muchos de ellos realizados por artistas barriales para homenajear a la Scaloneta tras la consagración mundialista.

Mientras continúan las quejas públicas por los arbitrajes y los organismos de seguridad monitorean la aparición de nuevas pintadas, el clima en el fútbol argentino sigue cargado de tensión. Los murales vandalizados se convirtieron en una nueva expresión del malestar que atraviesa a parte de los hinchas y que promete mantenerse en el centro de la escena.