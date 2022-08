Para la Aprevide, el ataque al plantel de Aldosivi fue "mafioso"

Aparicio confirmó que "hay cámaras" que registraron el siniestro en la playa de estacionamiento del predio, que ya fueron incorporadas a la investigación. "Participaron varias personas pero todavía no podemos confirmar si pertenecen a la barra brava del club", dijo.

La hipótesis de los investigadores es que los agresores ingresaron tras vulnerar el perímetro de "la parte posterior del predio", que da a la reserva natural situada entre el puerto de la ciudad y el complejo balneario de Punta Mogotes.

"Por la entrada principal, a la que se accede para realizar toda la actividad deportiva y social, no ingresaron", confirmó Aparicio. "Está todo el mundo preocupado. Quemar cinco autos no es broma. Esto es algo que tiene que sensibilizar a todos, tenemos que ir fuerte contra estos violentos. Como siempre, cuando los resultados no se dan, aparecen este tipo de conductas hacia los jugadores. Pero esto es una locura", consideró.

Anoche, horas después de lo ocurrido, Aprevide comunicó que Aldosivi jugará a puertas cerradas su próximo partido de local, programado para el jueves próximo a las 16:30 ante Vélez Sarsfield.

"Me comuniqué con la gente del club para garantizarles y estuvieron de acuerdo, me dijeron que era lo correcto. Por lo menos, el próximo partido jugarán sin público y después analizaremos cómo viene la investigación (sobre lo sucedido anoche)", explicó.