Arde el Superclásico: así fue la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta
A minutos de comenzar el partido, el defensor de River vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores.
El Superclásico entre Boca y River comenzó con una situación inesperada que encendió rápidamente la tensión en la Bombonera. Apenas a los ocho minutos del primer tiempo, Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja y dejó al Millonario con un futbolista menos en uno de los encuentros más importantes del campeonato.
La expulsión llegó luego de una fuerte acción contra Miguel Merentiel. El defensor riverplatense tumbó al delantero uruguayo cuando la pelota no estaba en disputa, en una jugada que inicialmente pasó inadvertida para el árbitro Nicolás Ramírez.
Sin embargo, desde el VAR advirtieron la infracción y convocaron al juez principal para que revisara la acción. Tras observar las imágenes, Ramírez modificó su decisión y expulsó directamente a Martínez Quarta, que debió abandonar el campo de juego cuando recién comenzaba el encuentro.
Polémica y tensión en el Superclásico
La decisión generó un revuelo inmediato en el Superclásico y cambió el escenario para River, que quedó obligado a afrontar prácticamente todo el partido en inferioridad numérica.
Del otro lado, Boca encontró una ventaja inesperada en los primeros minutos y, con el empuje de su gente, busca aprovechar la diferencia para quedarse con un triunfo ante su eterno rival.
La polémica expulsión le puso todavía más temperatura a un clásico que ya se vivía con máxima intensidad dentro y fuera de la cancha.
Formaciones de Boca vs. River por el Torneo Clausura - Interzonal
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
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