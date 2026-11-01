La reacción de Lucas Beltrán tras ser reemplazado a los 15 minutos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta
El delantero tuvo que dejar la cancha para permitir el ingreso de Lautaro Rivero y reacomodar al equipo de Leonardo Ponzio, que quedó con diez jugadores en la Bombonera.
El Superclásico entre Boca y River tuvo un comienzo accidentado para el Millonario. A los ocho minutos del primer tiempo, Lucas Martínez Quarta fue expulsado por una infracción sobre Miguel Merentiel que, tras la intervención del VAR, terminó con el defensor fuera del campo de juego. La decisión obligó a Leonardo Ponzio, entrenador interino del conjunto de Núñez, a mover rápidamente las piezas para reorganizar al equipo.
En ese contexto, uno de los que terminó pagando las consecuencias fue Lucas Beltrán. El delantero tuvo que ser sacrificado antes de los 15 minutos para dejarle su lugar a Lautaro Rivero, quien ingresó con la misión de reforzar la defensa y ayudar a River a sostenerse en inferioridad numérica durante el resto del encuentro.
La salida del atacante no pasó inadvertida, aunque su reacción fue tan silenciosa como contundente. Beltrán abandonó el campo de juego sin hacer gestos ni expresar públicamente su malestar: caminó con la cabeza gacha rumbo al banco de suplentes, mientras el equipo intentaba acomodarse después del golpe que significó la expulsión.
Un cambio obligado
La temprana tarjeta roja modificó por completo los planes del cuerpo técnico de River. Con un futbolista menos y prácticamente todo el Superclásico por delante, Ponzio decidió resignar una alternativa ofensiva para incorporar a un defensor y recuperar el equilibrio en el equipo.
Así, Beltrán debió aceptar una salida prematura en un partido de enorme importancia. Su imagen, caminando en silencio y con la mirada hacia abajo, dejó una de las primeras postales de un Superclásico que comenzó cargado de tensión y condicionado por la expulsión de Martínez Quarta.
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