La reacción de Lucas Beltrán tras ser reemplazado a los 15 minutos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta

El Superclásico entre Boca y River tuvo un comienzo accidentado para el Millonario. A los ocho minutos del primer tiempo, Lucas Martínez Quarta fue expulsado por una infracción sobre Miguel Merentiel que, tras la intervención del VAR, terminó con el defensor fuera del campo de juego. La decisión obligó a Leonardo Ponzio, entrenador interino del conjunto de Núñez, a mover rápidamente las piezas para reorganizar al equipo.