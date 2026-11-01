Polémica: los gestos de Lucas Martínez Quarta a los hinchas de Boca tras ser expulsado

De camino al túnel de vestuarios, Martínez Quarta levantó sus manos de cara a la parcialidad local: marcó el número "tres" con una mano y el "uno" con la otra, en una clarísima alusión a la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que River le ganó 3-1 a Boca en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.