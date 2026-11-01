Polémica: los gestos de Lucas Martínez Quarta a los hinchas de Boca tras ser expulsado
El defensor recibió la roja a los 8 minutos de juego y al retirarse del campo de juego, se hizo señas a los hinchas que lo chiflaban.
El Superclásico en La Bombonera arrancó de la manera más caliente. Apenas transcurrían 8 minutos del primer tiempo cuando River Plate se quedó con diez hombres por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, quien vio la tarjeta roja directa tras una dura infracción que dejó a su equipo diezmado desde el amanecer del partido.
Mientras el defensor central dejaba el campo de juego entre ensordecedores silbidos e insultos que caían desde las cuatro bandejas del estadio xeneize, lejos de amedrentarse, el futbolista formado en Núñez respondió con un picante gesto dirigido a las tribunas.
De camino al túnel de vestuarios, Martínez Quarta levantó sus manos de cara a la parcialidad local: marcó el número "tres" con una mano y el "uno" con la otra, en una clarísima alusión a la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que River le ganó 3-1 a Boca en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
La actitud del zaguero no solo encendió la furia de los hinchas de Boca que colmaron la cancha, sino que provocó airados reclamos por parte del banco de suplentes local y de los propios futbolistas xeneizes dentro del terreno de juego.
Con esta expulsión récord en el inicio del encuentro y el posterior gesto provocativo del marcador central, el clima en La Bombonera quedó al rojo vivo.
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