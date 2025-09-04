Argentina busca que Franco Mastantuono juegue el Mundial Sub 20: la postura del Real Madrid
La AFA enviará emisarios a España para negociar con el Merengue, que considera al juvenil una pieza clave y no quiere perderlo en medio de la temporada.
La Selección Argentina afronta un duro desafío de cara al Mundial Sub 20 en Chile: conseguir que Franco Mastantuono pueda estar en la lista definitiva. El mediocampista de 18 años, flamante incorporación del Real Madrid y citado recientemente por Lionel Scaloni a la mayor, depende de la autorización de su club para sumarse al equipo juvenil.
Con el inicio de la competencia a poco más de dos semanas, Diego Placente aún no puede definir su lista final de convocados. El principal motivo es la incertidumbre por la cesión de algunos futbolistas que juegan en Europa, entre ellos Mastantuono, considerado una de las joyas del futuro albiceleste.
Según trascendió en las últimas horas, dirigentes de la AFA viajarán a España para negociar con el Real Madrid y conseguir el permiso. Sin embargo, la postura del club blanco no es alentadora: Xabi Alonso lo tiene como pieza clave en el plantel y no quiere perderlo durante un mes de competencia.
El antecedente que preocupa a la AFA
En el Mundial Sub 20 de 2023, que se disputó en Argentina, el Real Madrid ya había tomado una decisión similar: no cedió a Nico Paz, pese a que en ese entonces tenía mucho menos protagonismo que Mastantuono. Hoy, la situación es aún más compleja: si viaja con la Selección, el volante se perdería siete partidos del Merengue entre LaLiga y la Champions League.
Otros casos en la misma situación
La misión de la AFA en Europa no se limitará al caso Mastantuono. También deberán negociar la cesión de otros tres futbolistas:
-
Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)
Aaron Anselmino (Borussia Dortmund)
Julio Soler (Bournemouth)
Los cuatro jugadores son considerados fundamentales en el proyecto juvenil de Placente, pero su presencia en Chile dependerá de la voluntad de los clubes europeos.
El fixture de Argentina en el Mundial Sub 20
- Fecha 1: Cuba vs. Argentina – 28 de septiembre a las 20.00 horas
- Fecha 2: Argentina vs. Australia – 1 de octubre a las 20.00 horas
- Fecha 3: Argentina vs. Italia – 4 de octubre a las 20.00 horas
