Argentina busca que Franco Mastantuono juegue el Mundial Sub 20: la postura del Real Madrid

Otros casos en la misma situación

La misión de la AFA en Europa no se limitará al caso Mastantuono. También deberán negociar la cesión de otros tres futbolistas:

Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)

Aaron Anselmino (Borussia Dortmund)

Julio Soler (Bournemouth)

Los cuatro jugadores son considerados fundamentales en el proyecto juvenil de Placente, pero su presencia en Chile dependerá de la voluntad de los clubes europeos.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 20