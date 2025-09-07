Katy Perry ya está en Argentina y se encontró con sus fans

Asimismo, Perry recibió varios regalos de sus seguidores como un vino que se puede ver entre sus piernas mientras firma autógrafos y se toma fotografías. Aún así, lo cierto es que no salió del recinto para poder protegerse y cuidar su voz para los próximos días.

katy perry

El anuncio de la segunda fecha de Katy Perry en Argentina

En apenas pocos minutos, Katy Perry, una de las artistas musicales más vendidas, multipremiada e importante de todos los tiempos, agotó su show en el Movistar Arena, para el 9 de septiembre. Es por eso que anuncia su nueva fecha en Argentina para el 10 de septiembre del 2025. La superestrella llega a Argentina con “The Lifetimes Tour", donde se presentará con un show único y con una súper producción donde recorrerá todos sus hits y su nuevo álbum.