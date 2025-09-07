Katy Perry ya está en Argentina y se encontró con sus fans
La cantante se presenta este 9 y 10 de septiembre en el Movistar Arena y ya se encuentra en el país para los dos especiales shows. Los detalles.
Después de una larga espera, Katy Perry regresa a la Argentina para reencontrarse con sus fanáticos. La cantante se presentará con dos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 9 y 10 de septiembre.
La visita de Perry al país se enmarca en su quinta gira, "The Lifetimes Tour", en la que presenta su nuevo álbum, "143". Los seguidores de la artista podrán disfrutar de sus nuevos temas y, por supuesto, de todos sus clásicos.
Las entradas para el martes 9 de septiembre se pueden adquirir a partir de los $75.000, mientras que para el miércoles 10 de septiembre, el costo es desde los $69.000.
Katy Perry ya está en Argentina
A pesar de que la cantante se presenta en Buenos Aires recién el próximo martes y miércoles, decidió llegar dos días antes de sus shows. Una vez que arribó al hotel se dirigió a la entrada para conversar con sus fanáticos quienes la esperaban emocionados después de siete años sin estar en suelo argentino.
Asimismo, Perry recibió varios regalos de sus seguidores como un vino que se puede ver entre sus piernas mientras firma autógrafos y se toma fotografías. Aún así, lo cierto es que no salió del recinto para poder protegerse y cuidar su voz para los próximos días.
El anuncio de la segunda fecha de Katy Perry en Argentina
En apenas pocos minutos, Katy Perry, una de las artistas musicales más vendidas, multipremiada e importante de todos los tiempos, agotó su show en el Movistar Arena, para el 9 de septiembre. Es por eso que anuncia su nueva fecha en Argentina para el 10 de septiembre del 2025. La superestrella llega a Argentina con “The Lifetimes Tour", donde se presentará con un show único y con una súper producción donde recorrerá todos sus hits y su nuevo álbum.
