Argentina, una Selección de líderes: siete convocados de Lionel Scaloni son capitanes en sus clubes

La Selección Argentina no solo se distingue por su juego y sus títulos, sino también por la fuerte personalidad de sus futbolistas. En la lista de 29 convocados por Lionel Scaloni para los duelos ante Venezuela y Ecuador, hay un dato que refleja esa esencia: siete de ellos son capitanes en sus respectivos equipos, un número que ningún otro seleccionado del top del ranking FIFA puede igualar.