Jonás Gutiérrez, el futbolista que brilló en Inglaterra y volvió del retiro

Tras casi una década en el fútbol europeo, decidió volver al país y continuó su carrera en Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro. Hasta que, en 2021, puso punto final a su extensa y exitosa carrera.

Su vida después del retiro

Seleccion Argentina 2010.jpg "El galgo" fue pieza clave en la Selección Argentina que disputó el Mundial 2010.

Después de retirarse en 2021, Gutiérrez nunca perdió su vinculación al fútbol, motivo que lo impulso a regresar a los 41 años. De esta manera, el exjugador de la Selección nacional juega la Liga de La Costa, defendiendo a Las Toninas, el club de su ciudad natal.