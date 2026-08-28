Argentina dio otro paso hacia el Mundial 2027: venció a Puerto Rico y quedó muy cerca
La Selección de básquet se impuso 89-75 en Mar del Plata, consiguió su sexto triunfo en siete partidos y llega con una posición inmejorable al duelo ante Canadá.
La Selección Argentina de básquet consiguió una victoria fundamental en su camino hacia el Mundial 2027. El conjunto dirigido por Pablo Prigioni derrotó 89-75 a Puerto Rico en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y quedó cada vez más cerca de asegurar su participación en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Qatar.
Con este resultado, la Albiceleste alcanzó un récord de seis victorias y una derrota en las Eliminatorias FIBA y se mantiene en una posición de privilegio dentro del Grupo F. El triunfo, además de aportar puntos importantes para la clasificación, significó una muestra de solidez ante un rival directo en la lucha por uno de los boletos disponibles para la competencia internacional.
El equipo nacional construyó la diferencia a partir de una actuación colectiva consistente, aunque tuvo en Gabriel Deck a su principal referente ofensivo. El jugador fue el máximo anotador del encuentro para la Argentina con 23 puntos, producto de una muy buena eficacia de campo, ya que convirtió 8 de sus 13 lanzamientos. Además, colaboró con seis rebotes.
Gabriel Deck lideró a una Argentina que tuvo varias figuras
El ala argentino no estuvo solo en la producción ofensiva. Leandro Bolmaro tuvo una actuación destacada y terminó con 19 unidades, mientras que Facundo Campazzo aportó 13 puntos y repartió 10 asistencias, una cifra que refleja su importancia para organizar el ataque del conjunto dirigido por Prigioni. A ellos se sumó Nicolás Laprovittola, quien terminó el partido con 12 puntos. Entre Deck, Bolmaro, Campazzo y Laprovittola concentraron el 75% de los puntos convertidos por el seleccionado argentino.
Más allá de las actuaciones individuales, el conjunto nacional consiguió controlar buena parte del partido y administrar una diferencia que le permitió cerrar el encuentro con tranquilidad. La victoria frente a Puerto Rico representa, además, un envión importante para una selección que busca volver a disputar el Mundial después de haber quedado afuera de la edición de 2023, disputada en Filipinas, Japón e Indonesia.
¿Cuándo vuelve a jugar Argentina por las Eliminatorias?
Luego del partido en Mar del Plata, la delegación nacional emprendió el regreso a Buenos Aires. El siguiente paso será el viaje hacia Canadá, donde el equipo tendrá otro compromiso de enorme importancia. La Selección enfrentará a Canadá el lunes 31 de agosto a las 20:10, en la ciudad de Québec.
El duelo tendrá un valor especial porque el seleccionado buscará sostener el buen momento y dar otro paso hacia la clasificación al Mundial 2027. Llegar con un registro de 6-1 le permite afrontar esta etapa con un margen considerable, aunque todavía no tiene matemáticamente asegurado el boleto.
¿Qué necesita Argentina para clasificarse al Mundial 2027?
La segunda fase de las Eliminatorias de América está compuesta por dos zonas de seis selecciones cada una, identificadas como los grupos E y F. El sistema establece que los tres primeros equipos de cada grupo clasificarán directamente al Mundial, mientras que el mejor cuarto entre ambas zonas también obtendrá una plaza.
Un aspecto importante del formato es que los equipos arrastran a la segunda fase los resultados obtenidos durante la primera ronda. Por eso, cada triunfo tiene un peso determinante y Argentina llega a esta instancia con una ventaja significativa gracias a su campaña.
Durante esta etapa, las selecciones se enfrentan en partidos de ida y vuelta contra los tres equipos que llegaron desde el otro grupo, sin repetir los cruces disputados en la primera fase. Esto significa que no volverá a enfrentarse a Uruguay ni Panamá dentro de esta instancia. Con seis triunfos sobre siete presentaciones, el seleccionado nacional tiene el objetivo al alcance de la mano. Si mantiene su posición entre los tres mejores del Grupo F, conseguirá directamente la clasificación al Mundial de Qatar 2027.
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