Argentina dio otro paso hacia el Mundial 2027: venció a Puerto Rico y quedó muy cerca

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina por las Eliminatorias?

Luego del partido en Mar del Plata, la delegación nacional emprendió el regreso a Buenos Aires. El siguiente paso será el viaje hacia Canadá, donde el equipo tendrá otro compromiso de enorme importancia. La Selección enfrentará a Canadá el lunes 31 de agosto a las 20:10, en la ciudad de Québec.

El duelo tendrá un valor especial porque el seleccionado buscará sostener el buen momento y dar otro paso hacia la clasificación al Mundial 2027. Llegar con un registro de 6-1 le permite afrontar esta etapa con un margen considerable, aunque todavía no tiene matemáticamente asegurado el boleto.

¿Qué necesita Argentina para clasificarse al Mundial 2027?

La segunda fase de las Eliminatorias de América está compuesta por dos zonas de seis selecciones cada una, identificadas como los grupos E y F. El sistema establece que los tres primeros equipos de cada grupo clasificarán directamente al Mundial, mientras que el mejor cuarto entre ambas zonas también obtendrá una plaza.

Un aspecto importante del formato es que los equipos arrastran a la segunda fase los resultados obtenidos durante la primera ronda. Por eso, cada triunfo tiene un peso determinante y Argentina llega a esta instancia con una ventaja significativa gracias a su campaña.

Durante esta etapa, las selecciones se enfrentan en partidos de ida y vuelta contra los tres equipos que llegaron desde el otro grupo, sin repetir los cruces disputados en la primera fase. Esto significa que no volverá a enfrentarse a Uruguay ni Panamá dentro de esta instancia. Con seis triunfos sobre siete presentaciones, el seleccionado nacional tiene el objetivo al alcance de la mano. Si mantiene su posición entre los tres mejores del Grupo F, conseguirá directamente la clasificación al Mundial de Qatar 2027.