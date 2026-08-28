Google Cloud Summit 2026: la "Era Agéntica" en la Argentina con nueva IA para industrias y el talento local
El evento anual de Google Cloud presentó la nueva Era Agéntica en Argentina. Conocé cómo la inteligencia artificial autónoma transforma las empresas locales.
Durante la segunda edición del Google Cloud Summit en Buenos Aires, realizado el 25 de agosto de 2026, la compañía marcó el despegue de la "Era Agéntica". Esta evolución plantea ecosistemas de Google Cloud que razonan, planifican y ejecutan tareas complejas de negocios de forma autónoma, y no solo responden consultas.
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El impacto de la Inteligencia Artificial en la economía argentina
Natalia Scaliter, gerenta general de la compañía en el país, explicó que la tecnología pasó de ser un experimento a convertirse en el motor central de crecimiento de las organizaciones. Según el estudio 'IA que funciona para Hispanoamérica', el 20,4% de las empresas argentinas ya aplica IA en sus operaciones cotidianas.
Además, un 44,4% planea adoptar estas herramientas en el corto plazo. Las proyecciones del informe indican que una adopción generalizada podría impulsar el PBI argentino con un salto anual de entre el 3,7% y el 6,7%. A nivel global, el estudio 'Our Life with AI' refleja que el 78% de las personas cree que los trabajadores se verán beneficiados por estas innovaciones. A su vez, el 66% de los encuestados a nivel global coincide en que el impacto en la fuerza laboral será positivo, optimizando tareas y ahorrando tiempo.
Nuevas soluciones de Google Cloud para industrias y capacitación
La empresa anunció el lanzamiento global en formato preview de Gemini Enterprise for Financial Services y Gemini Enterprise for Legal. Estas herramientas, construidas sobre una plataforma segura, ofrecen capacidades específicas, conectores de datos y agentes a medida listos para usar en cada sector.
En el ámbito educativo, más de 12.000 estudiantes en Argentina se inscribieron de forma gratuita en los Programas de Aprendizaje desde enero de 2025. Esta iniciativa de capacitación continua se lleva a cabo en colaboración directa con más de 21 universidades e instituciones técnicas de todo el país, integrando contenidos de vanguardia en sus planes curriculares.
Casos de éxito con agentes de IA en empresas locales
La adopción de inteligencia artificial ya transforma la operación diaria de organizaciones líderes en el país:
- Mercado Libre implementó tecnología impulsada por Gemini 2.5 Flash, lo que mejoró cinco veces la cobertura de imágenes de los vendedores y duplicó su productividad.
- En la misma compañía, la productividad agéntica redefinió la ingeniería, logrando que cerca del 40% del código en producción sea escrito por IA bajo validación humana.
- Además, un 7% del código de Mercado Libre se aprueba de forma 100% autónoma y los agentes ya auditaron de manera independiente más de 500.000 envíos.
- Telecom lidera la adopción de IA generativa para optimizar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de sus clientes.
- Banco Macro implementó Google Workspace a gran escala para optimizar y hacer más seguros los procesos cotidianos de sus empleados en todo el país, facilitando el trabajo colaborativo.
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