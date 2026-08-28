Google Cloud Summit 2026: la "Era Agéntica" en la Argentina con nueva IA para industrias y el talento local

En el ámbito educativo, más de 12.000 estudiantes en Argentina se inscribieron de forma gratuita en los Programas de Aprendizaje desde enero de 2025. Esta iniciativa de capacitación continua se lleva a cabo en colaboración directa con más de 21 universidades e instituciones técnicas de todo el país, integrando contenidos de vanguardia en sus planes curriculares.

Natalia Scaliter de Google Cloud

Casos de éxito con agentes de IA en empresas locales

La adopción de inteligencia artificial ya transforma la operación diaria de organizaciones líderes en el país: