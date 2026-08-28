Cómo TikTok cambió la forma en que nos informamos en la Argentina
El uso de TikTok para leer noticias no para de crecer en la Argentina. Un reciente informe revela cómo los jóvenes eligen esta plataforma para informarse.
La manera en que las personas acceden a las noticias diarias cambió de forma radical durante los últimos años. En la actualidad, TikTok se consolidó como una de las herramientas audiovisuales más elegidas por los usuarios en Argentina para descubrir información de actualidad desde sus teléfonos celulares en cualquier momento.
El explosivo crecimiento de las noticias en video vertical
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El informe Digital News Report 2026 del Reuters Institute refleja este movimiento constante a través del tiempo. El consumo informativo creció fuertemente sin lograr desplazar a los otros soportes tradicionales:
- En el año 2020, menos del 1% de los argentinos utilizaba la red social para informarse.
- En 2026, tras seis años de crecimiento sostenido, la cifra alcanzó el 19% a nivel general.
- El uso más alto se registra actualmente entre los jóvenes de 18 a 24 años, con un 29% de incidencia.
- El consumo se mantiene parejo en las siguientes generaciones, promediando un 20%, y recién desciende al 11% entre los mayores de 55 años.
- En paralelo, los medios argentinos construyeron en la plataforma una enorme audiencia que suma más de 30 millones de seguidores.
Una red social como espacio de descubrimiento
La información moderna se descubre de manera cada vez más personalizada e incidental, complementando el consumo semanal clásico de televisión y prensa gráfica.
- Según los datos de TikTok Insights, el 82% de los usuarios argentinos descubre nuevos temas de interés dentro de la aplicación, mientras que el 53% la usa activamente para aprender cosas nuevas.
- A nivel global, el 77% de las personas ya mira videos de actualidad online cada semana.
- Los creadores de contenido tienen un rol importante: el 27% de las personas se informa a través de ellos, aunque solo un 3% depende de estos de forma exclusiva.
- En este nuevo escenario, las marcas periodísticas continúan manteniendo un rol de referencia clave, incluso entre aquellas audiencias que llegan mediante una simple recomendación algorítmica antes que por la portada de un sitio web.
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