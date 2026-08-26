 El pueblo mágico de la Quebrada de Humahuaca que siempre vale la pena volver a visitar

Otro punto destacado es el Antigal de Hornillos, donde se conservan vestigios arqueológicos vinculados con antiguas comunidades de la zona. A esto se suma el Cementerio Nuestra Señora del Carmen, ubicado sobre una elevación y reconocido por sus particulares construcciones funerarias.

Entre las otras propuestas que ofrece Maimará aparecen el Puente Natural, ubicado a pocos kilómetros de la localidad; los cultivos y viñedos de San Pedrito; el Antigal Iruyto; la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y el antiguo Molino de Chicapa, construido en 1888.

Además, el pueblo mantiene vivas muchas celebraciones populares y tradiciones andinas, por lo que recorrerlo también permite acercarse a la cultura, la gastronomía y las costumbres que caracterizan a la Quebrada de Humahuaca.

Dónde queda y cómo llegar a Maimará

Maimará se encuentra en el departamento de Tilcara, provincia de Jujuy, dentro de la Quebrada de Humahuaca. Está ubicada aproximadamente a 80 kilómetros de San Salvador de Jujuy y muy cerca de otros destinos turísticos reconocidos de la provincia.

Desde Buenos Aires y otras regiones del centro del país se puede llegar por las Rutas Nacionales 9 y 34. Otra alternativa es viajar en avión hasta San Salvador de Jujuy y continuar desde allí por vía terrestre.

Desde la capital jujeña también existen servicios de transporte público hacia la Quebrada. El recorrido hasta Maimará demanda alrededor de dos horas, dependiendo del servicio y las condiciones del camino.

Su ubicación permite incorporarla fácilmente a un recorrido por otros destinos cercanos, pero también dedicarle una jornada completa. Entre sus paisajes, historia y tranquilidad, Maimará se mantiene como uno de los pueblos de la Quebrada que siempre vale la pena volver a visitar.