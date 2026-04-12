Argentina empató con Bolivia, se metió en semifinales y clasificó al Mundial Sub 17

A pesar de la igualdad, el resultado le alcanzó a Argentina para quedarse con el segundo puesto del grupo, una ubicación que le permitió asegurar su boleto tanto a las semifinales del Sudamericano como al Mundial Sub 17. De esta manera, el conjunto nacional continúa en carrera por el título continental y, al mismo tiempo, ya tiene garantizada su presencia en la máxima competencia internacional de la categoría.