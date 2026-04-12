Argentina empató con Bolivia, se metió en semifinales y clasificó al Mundial Sub 17
La Selección Argentina Sub 17 empató 1-1 con Bolivia, avanzó a semifinales del Sudamericano y clasificó al Mundial de Qatar en noviembre.
La Selección Argentina Sub 17 logró su gran objetivo en el Sudamericano al clasificarse al Mundial de la categoría tras empatar 1-1 frente a Bolivia en la quinta fecha del grupo B. El equipo dirigido por Diego Placente consiguió además meterse en las semifinales del certamen, favorecido también por el resultado entre Venezuela y Brasil, que terminó de sellar su clasificación a la próxima cita mundialista que se disputará en noviembre en Qatar.
Argentina Sub 17 clasificó al Mundial y está en semifinales
El partido tuvo su momento clave en el inicio del segundo tiempo, cuando Franco Salinas aprovechó un rebote largo del arquero rival y definió dentro del área chica para poner en ventaja a la Albiceleste. Sin embargo, cuando el triunfo parecía encaminado, Bolivia llegó al empate a falta de cinco minutos para el final a través de Nabil Nacif, que igualó el marcador y le puso suspenso al cierre.
A pesar de la igualdad, el resultado le alcanzó a Argentina para quedarse con el segundo puesto del grupo, una ubicación que le permitió asegurar su boleto tanto a las semifinales del Sudamericano como al Mundial Sub 17. De esta manera, el conjunto nacional continúa en carrera por el título continental y, al mismo tiempo, ya tiene garantizada su presencia en la máxima competencia internacional de la categoría.
Lo que se le viene a la Selección Argentina Sub 17
Con el pasaje para el Mundial, la Argentina ahora definirá el campeonato. Uno de los rivales será Brasil, el que lo hundió con una goleada y también el que con su triunfo sobre Venezuela aportó para la clasificación de la selección.
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