Argentina 2026: el destino cerca de Mendoza que tiene termas y paisajes únicos

El complejo termal cuenta con servicios pensados para toda la familia, incluyendo espacios recreativos, vestuarios, sombra natural y áreas de descanso que permanecen abiertas durante todo el año.

Otro de los atractivos del lugar es recorrer el circuito turístico de las Salinas y Termas, donde se pueden conocer paisajes únicos del oeste puntano, especialmente durante el invierno. Además, quienes visiten San Gerónimo pueden disfrutar de caminatas, fotografía de paisajes serranos y actividades al aire libre en un ambiente completamente relajado.

El camping municipal también se convirtió en una de las opciones más elegidas por turistas que buscan una estadía económica y cómoda en contacto con la naturaleza.

Dónde queda San Gerónimo

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San Gerónimo está ubicado en la provincia de San Luis, a unos 25 kilómetros de la capital provincial.

El pueblo se encuentra en la intersección de la Ruta Provincial Nº 3 y la Ruta Nacional Nº 147, dentro del reconocido circuito turístico de las Termas y Salinas. Gracias a su cercanía con Mendoza y otras ciudades importantes de la región, este destino se presenta como una excelente opción para realizar escapadas de pocos días durante cualquier época del año.

Cómo llegar a San Gerónimo

Desde Mendoza capital, el viaje hacia San Gerónimo puede realizarse en aproximadamente dos horas y media por rutas nacionales en buen estado. El acceso más utilizado es a través de la Ruta Nacional 7 hasta conectar con caminos provinciales que conducen directamente hacia la localidad. Quienes viajen desde la ciudad de San Luis solo deberán recorrer cerca de 25 kilómetros por la Ruta Nacional Nº 147.

La buena conectividad y la cercanía con Mendoza convierten a San Gerónimo en uno de los destinos termales más accesibles y atractivos de la región cuyana.