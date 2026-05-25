Argentina 2026: el destino cerca de Mendoza que tiene termas y paisajes únicos
Muy cerca de Mendoza existe un pequeño destino ideal para quienes buscan descansar rodeados de naturaleza, aguas termales y paisajes serranos únicos.
Este rincón de San Luis se transformó en uno de los lugares preferidos para escapadas gracias a sus termas naturales y su ambiente tranquilo. Cada vez más turistas eligen este pueblo puntano para desconectarse del ritmo de las grandes ciudades y disfrutar de una experiencia diferente, marcada por el relax y el bienestar.
Ubicado dentro del circuito turístico de las Termas y Salinas, este destino combina paisajes rurales, aguas termo-minerales y espacios ideales para pasar unos días en familia o en pareja.
Las aguas termales que emergen desde grandes profundidades son reconocidas por sus propiedades terapéuticas y revitalizantes, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos turísticos de la región.
Además de las termas, el lugar ofrece un entorno natural perfecto para descansar, respirar aire puro y disfrutar de la tranquilidad típica de los pueblos del interior argentino.
Qué se puede hacer en San Gerónimo
La principal actividad turística de este pueblo es disfrutar de sus termas naturales, cuyas aguas alcanzan temperaturas cercanas a los 39 grados y poseen propiedades terapéuticas. Los visitantes pueden relajarse en piscinas termales cubiertas y al aire libre, además de utilizar boxes termales especialmente preparados para el descanso y el bienestar físico.
El complejo termal cuenta con servicios pensados para toda la familia, incluyendo espacios recreativos, vestuarios, sombra natural y áreas de descanso que permanecen abiertas durante todo el año.
Otro de los atractivos del lugar es recorrer el circuito turístico de las Salinas y Termas, donde se pueden conocer paisajes únicos del oeste puntano, especialmente durante el invierno. Además, quienes visiten San Gerónimo pueden disfrutar de caminatas, fotografía de paisajes serranos y actividades al aire libre en un ambiente completamente relajado.
El camping municipal también se convirtió en una de las opciones más elegidas por turistas que buscan una estadía económica y cómoda en contacto con la naturaleza.
Dónde queda San Gerónimo
San Gerónimo está ubicado en la provincia de San Luis, a unos 25 kilómetros de la capital provincial.
El pueblo se encuentra en la intersección de la Ruta Provincial Nº 3 y la Ruta Nacional Nº 147, dentro del reconocido circuito turístico de las Termas y Salinas. Gracias a su cercanía con Mendoza y otras ciudades importantes de la región, este destino se presenta como una excelente opción para realizar escapadas de pocos días durante cualquier época del año.
Cómo llegar a San Gerónimo
Desde Mendoza capital, el viaje hacia San Gerónimo puede realizarse en aproximadamente dos horas y media por rutas nacionales en buen estado. El acceso más utilizado es a través de la Ruta Nacional 7 hasta conectar con caminos provinciales que conducen directamente hacia la localidad. Quienes viajen desde la ciudad de San Luis solo deberán recorrer cerca de 25 kilómetros por la Ruta Nacional Nº 147.
La buena conectividad y la cercanía con Mendoza convierten a San Gerónimo en uno de los destinos termales más accesibles y atractivos de la región cuyana.
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