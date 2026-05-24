Jujuy 2026: el destino del norte que está muy cerca del Valle de la Luna
Alejado del turismo masivo, este rincón de la Puna jujeña sorprende por sus paisajes únicos y por estar muy cerca del famoso Valle de la Luna.
Con alturas que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, este destino cautiva a viajeros, fotógrafos y amantes de la aventura que buscan recorrer lugares distintos dentro del norte argentino.
La combinación de montañas coloradas, caminos solitarios y tradiciones ancestrales convierte a este pueblo en uno de los secretos mejor guardados de Jujuy. Además, el silencio absoluto y la inmensidad del paisaje generan una experiencia completamente diferente a la de otros destinos turísticos tradicionales.
Se trata de un lugar donde la naturaleza y la cultura andina conviven de manera perfecta, ofreciendo postales impresionantes y actividades para quienes disfrutan del turismo de aventura y el contacto con comunidades locales.
Qué se puede hacer en Cusi Cusi
Uno de los principales atractivos de este destino es recorrer el conocido Valle de la Luna jujeño, una formación rocosa de colores rojizos y formas erosionadas que recuerda a los paisajes de Marte.
Los visitantes pueden realizar caminatas y circuitos de senderismo por quebradas y cerros donde predominan los tonos rojos, amarillos y ocres. Cada rincón ofrece vistas panorámicas ideales para la fotografía y para disfrutar de la tranquilidad de la puna.
También es posible visitar la Comunidad de Paicone, donde todavía se conservan vestigios del antiguo Camino del Inca, además de cuevas con pinturas rupestres y restos arqueológicos que muestran la historia precolombina de la región.
Otra actividad muy recomendada es conocer la iglesia antigua del pueblo y probar platos típicos elaborados con quinoa y otros productos regionales.
Por las noches, los cielos despejados permiten observar las estrellas con una claridad impresionante gracias a la ausencia de contaminación lumínica.
Dónde queda Cusi Cusi
Cusi Cusi está ubicado en el departamento de Yavi, en el norte de la provincia de Jujuy, muy cerca del límite con Bolivia.
El pueblo se encuentra a unos 125 kilómetros de Abra Pampa y a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en plena región de la Puna jujeña.
Su cercanía con el Valle de la Luna lo convierte en uno de los puntos turísticos más llamativos para quienes desean descubrir paisajes diferentes dentro del norte argentino.
Cómo llegar a Cusi Cusi
Desde San Salvador de Jujuy hay aproximadamente 350 kilómetros hasta Cusi Cusi. El recorrido se realiza principalmente por la Ruta Nacional 9, atravesando parte de la Quebrada de Humahuaca y luego ascendiendo hacia la puna.
Quienes viajen desde Abra Pampa deberán recorrer cerca de 125 kilómetros por caminos de ripio rodeados de paisajes montañosos y formaciones naturales impactantes.
Se recomienda realizar el viaje en vehículos preparados para caminos de altura, preferentemente camionetas o vehículos 4x4, especialmente durante la temporada de lluvias.
Te puede interesar
Dejá tu comentario