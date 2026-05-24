Minecraft Experience abrió en Argentina con entradas agotadas y una aventura bajo las estrellas
Buenos Aires fue elegida para el estreno de la primera experiencia inmersiva del videojuego, que mezcla tecnología, naturaleza y desafíos para toda la familia.
La noche cayó sobre Ciudad Universitaria y, entre luces, sonidos y caminos parecían salidos de una pantalla, miles de fanáticos comenzaron a recorrer por primera vez el universo de Minecraft convertido en experiencia real y para disfrutar en familia.
Argentina fue la sede elegida para el lanzamiento mundial de Minecraft Experience: Moonlight Trail, una propuesta inmersiva que traslada el videojuego más vendido de todos los tiempos al mundo físico y que ya se convirtió en un fenómeno: superó las 50 mil entradas vendidas, agotó sus funciones de mayo y sumó nuevas fechas para junio.
La experiencia propone algo poco habitual: dejar el joystick de lado para transformarse en un verdadero explorador dentro del universo Minecraft. A cielo abierto y bajo un recorrido nocturno, los visitantes ingresan a un circuito donde tecnología, escenografía y naturaleza recrean algunos de los paisajes más icónicos del juego, en una aventura diseñada tanto para fanáticos históricos como para familias que buscan una salida distinta.
El estreno también llegó con una recompensa exclusiva para quienes formen parte de la experiencia. Como celebración del debut global y agradecimiento al público, Mojang Studios junto a Experience MOD anunciaron un beneficio especial para todos los asistentes: una capa digital de edición limitada para utilizar dentro del videojuego. Según explicaron, tras completar el recorrido, cada visitante recibirá un código único por correo electrónico con instrucciones para desbloquear el accesorio y personalizar su personaje.
Un viaje entre biomas, criaturas y misiones cooperativas de Minecraft
La propuesta se construye como una mezcla entre aventura inmersiva y videojuego en tamaño real. El recorrido invita a atravesar ocho biomas inspirados en el universo Minecraft, entre ellos bosques de cerezos, cuevas iluminadas, ruinas antiguas y espacios interactivos donde los asistentes deben trabajar en equipo para superar obstáculos y reunir recursos.
La travesía comienza en El Campamento, punto de partida donde se presenta la leyenda de un antiguo faro que será clave en la historia. Desde allí, la experiencia se vuelve progresivamente más interactiva: fabricar herramientas, cruzarse con criaturas emblemáticas del juego y colaborar para resolver misiones son parte del recorrido.
El momento cúlmine llega con un enfrentamiento final donde los exploradores deben unir fuerzas para restaurar el faro y completar la aventura antes del cierre en La Aldea, el espacio pensado para celebrar el final del recorrido.
Cómo comprar las entradas para Minecraft Experience
Con entradas desde $44.000, los tickets para junio ya están disponibles a través de Ticketek Argentina. Además, quienes operen con Banco Santander pueden acceder al beneficio de hasta seis cuotas sin interés durante las distintas etapas de venta.
Te puede interesar
Dejá tu comentario