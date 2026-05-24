Minecraft Experience abrió en Argentina con entradas agotadas y una aventura bajo las estrellas

La travesía comienza en El Campamento, punto de partida donde se presenta la leyenda de un antiguo faro que será clave en la historia. Desde allí, la experiencia se vuelve progresivamente más interactiva: fabricar herramientas, cruzarse con criaturas emblemáticas del juego y colaborar para resolver misiones son parte del recorrido.

El momento cúlmine llega con un enfrentamiento final donde los exploradores deben unir fuerzas para restaurar el faro y completar la aventura antes del cierre en La Aldea, el espacio pensado para celebrar el final del recorrido.

Cómo comprar las entradas para Minecraft Experience

Con entradas desde $44.000, los tickets para junio ya están disponibles a través de Ticketek Argentina. Además, quienes operen con Banco Santander pueden acceder al beneficio de hasta seis cuotas sin interés durante las distintas etapas de venta.