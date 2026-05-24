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Minecraft Experience abrió en Argentina con entradas agotadas y una aventura bajo las estrellas

Espectáculos

Buenos Aires fue elegida para el estreno de la primera experiencia inmersiva del videojuego, que mezcla tecnología, naturaleza y desafíos para toda la familia.

Foto: Minecraft experience.

Foto: Minecraft experience.

La noche cayó sobre Ciudad Universitaria y, entre luces, sonidos y caminos parecían salidos de una pantalla, miles de fanáticos comenzaron a recorrer por primera vez el universo de Minecraft convertido en experiencia real y para disfrutar en familia.

Argentina fue la sede elegida para el lanzamiento mundial de Minecraft Experience: Moonlight Trail, una propuesta inmersiva que traslada el videojuego más vendido de todos los tiempos al mundo físico y que ya se convirtió en un fenómeno: superó las 50 mil entradas vendidas, agotó sus funciones de mayo y sumó nuevas fechas para junio.

La experiencia propone algo poco habitual: dejar el joystick de lado para transformarse en un verdadero explorador dentro del universo Minecraft. A cielo abierto y bajo un recorrido nocturno, los visitantes ingresan a un circuito donde tecnología, escenografía y naturaleza recrean algunos de los paisajes más icónicos del juego, en una aventura diseñada tanto para fanáticos históricos como para familias que buscan una salida distinta.

El estreno también llegó con una recompensa exclusiva para quienes formen parte de la experiencia. Como celebración del debut global y agradecimiento al público, Mojang Studios junto a Experience MOD anunciaron un beneficio especial para todos los asistentes: una capa digital de edición limitada para utilizar dentro del videojuego. Según explicaron, tras completar el recorrido, cada visitante recibirá un código único por correo electrónico con instrucciones para desbloquear el accesorio y personalizar su personaje.

Embed - Minecraft Experience on Instagram: "Argentina, your adventure starts now #MinecraftExperience: Moonlight Trail is officially open in Buenos Aires with the world premiere of a first-of-its-kind outdoor nighttime adventure inspired by the world of Minecraft. Step into a moonlit forest, ancient ruins, immersive biomes, a massive glowing cave, and towering Minecraft landscapes. Mine for diamonds, craft gear, uncover glowing surprises, and capture unforgettable photos as the journey comes to life around you. THE NIGHT IS YOURS TO EXPLORE... Ciudad Universitaria, Buenos Aires Now Open for a Limited Time Tickets & info at link in bio and MinecraftExperience.com #Minecraft #MinecraftArgentina —- Argentina, tu aventura empieza ahora #MinecraftExperience: Moonlight Trail abrió oficialmente sus puertas en Buenos Aires y estrenó mundialmente una aventura nocturna al aire libre inédita, inspirada en el universo de Minecraft. Sumergite en un bosque iluminado por la luna, ruinas antiguas, biomas inmersivos, una enorme cueva luminosa e increíbles paisajes de Minecraft. Miná diamantes, crafteá tu equipamiento, descubrí sorpresas brillantes y sacate fotos inolvidables mientras todo cobra vida a tu alrededor. LA NOCHE ES TUYA PARA EXPLORAR… Ciudad Universitaria, Buenos Aires Por tiempo limitado Entradas e info en el link de la bio y en MinecraftExperience.com"
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Un viaje entre biomas, criaturas y misiones cooperativas de Minecraft

La propuesta se construye como una mezcla entre aventura inmersiva y videojuego en tamaño real. El recorrido invita a atravesar ocho biomas inspirados en el universo Minecraft, entre ellos bosques de cerezos, cuevas iluminadas, ruinas antiguas y espacios interactivos donde los asistentes deben trabajar en equipo para superar obstáculos y reunir recursos.

La travesía comienza en El Campamento, punto de partida donde se presenta la leyenda de un antiguo faro que será clave en la historia. Desde allí, la experiencia se vuelve progresivamente más interactiva: fabricar herramientas, cruzarse con criaturas emblemáticas del juego y colaborar para resolver misiones son parte del recorrido.

El momento cúlmine llega con un enfrentamiento final donde los exploradores deben unir fuerzas para restaurar el faro y completar la aventura antes del cierre en La Aldea, el espacio pensado para celebrar el final del recorrido.

Cómo comprar las entradas para Minecraft Experience

Con entradas desde $44.000, los tickets para junio ya están disponibles a través de Ticketek Argentina. Además, quienes operen con Banco Santander pueden acceder al beneficio de hasta seis cuotas sin interés durante las distintas etapas de venta.

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