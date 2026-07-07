Argentina podría disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 aunque esté clasificado
La condición de país organizador le garantiza un lugar en la próxima Copa del Mundo, pero todo indica que la Selección igualmente participará de las Eliminatorias Sudamericanas.
Mientras el Mundial 2026 continúa su curso con los equipos que siguen en competencia, las distintas federaciones ya comenzaron a planificar el camino hacia la próxima Copa del Mundo. En ese contexto, una declaración del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) abrió un escenario inesperado para Argentina, Uruguay y Paraguay, tres de los países que serán anfitriones de la edición 2030.
Aunque las tres selecciones ya tienen asegurada su presencia en el torneo por su condición de organizadoras, existe la posibilidad de que igualmente formen parte de las próximas Eliminatorias Sudamericanas. La participación no tendría como objetivo conseguir la clasificación al Mundial, sino definir posiciones para una competencia internacional que la Conmebol proyecta desarrollar junto a la UEFA.
La explicación fue brindada por Robert Harrison, máxima autoridad del fútbol paraguayo, quien reveló que la idea es mantener el formato de competencia de las Eliminatorias pese a que tres de las selecciones participantes ya tengan garantizado un lugar en la Copa del Mundo.
Argentina, Uruguay y Paraguay van a jugar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030
En una entrevista concedida a Rock&Pop, el dirigente explicó cómo se analiza el panorama de cara al próximo proceso clasificatorio: "Realmente yo no sé si llamarlo eliminatoria o clasificatoria, porque nuestras eliminatorias son extremadamente difíciles. Pero bueno, nosotros estamos clasificados ya al Mundial 2030 al igual que Uruguay y Argentina. Entonces, las clasificatorias que se van a disputar, se van a disputar aparte de los tres cupos y medio (NdeR: el puesto del Repechaje) pendientes".
De esta manera, el resto de los seleccionados sudamericanos continuaría peleando por las plazas disponibles para el Mundial, mientras que la Albiceleste, la Celeste y la Albirroja competirían bajo otro objetivo deportivo. Harrison también explicó cuál sería el motivo principal para que los tres anfitriones disputen igualmente la competencia continental.
Según detalló, la clasificación final serviría para determinar la ubicación de cada seleccionado en un eventual torneo que enfrentaría a equipos de Conmebol con representativos europeos: "Se va en el orden de cómo culminen estas eliminatorias: se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League exactamente, para poder disputar contra ellos y, en base a qué posición estés, vos vas a estar en Europa 1, Europa 2 o Europa 3".
Ese proyecto todavía no fue oficializado por las autoridades del fútbol internacional, pero aparece como uno de los argumentos más sólidos para sostener la disputa de las Eliminatorias con los tres países organizadores ya clasificados al Mundial. Además, el presidente de la APF remarcó que participar sin la presión de buscar el boleto a la Copa del Mundo no significaría una disminución de la competitividad.
Por el contrario, considera que las selecciones mantendrán la exigencia habitual para finalizar lo más arriba posible en la tabla: "Yo creo que vos no vas a estar jugando con esa variable de que si llega o no llega, porque vas a querer culminar de la mejor manera en la Eliminatoria por ese principal motivo, independientemente de que ya estemos clasificados también para el Mundial. Porque no serviría de nada que nosotros estemos disputando una Eliminatoria probando, viendo jugadores si nos sirven o no para la selección, porque nosotros entendemos que ya la vara quedó un poco más alta".
Si finalmente se confirma este formato, el combinado nacional volverá a disputar las tradicionales Eliminatorias Sudamericanas pese a tener garantizada su presencia en el Mundial 2030. La competencia conservaría así uno de los torneos clasificatorios más exigentes del planeta, aunque con objetivos distintos para quienes ya cuentan con el pasaje asegurado.
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