Argentina podría disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 aunque esté clasificado

Según detalló, la clasificación final serviría para determinar la ubicación de cada seleccionado en un eventual torneo que enfrentaría a equipos de Conmebol con representativos europeos: "Se va en el orden de cómo culminen estas eliminatorias: se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League exactamente, para poder disputar contra ellos y, en base a qué posición estés, vos vas a estar en Europa 1, Europa 2 o Europa 3".

Ese proyecto todavía no fue oficializado por las autoridades del fútbol internacional, pero aparece como uno de los argumentos más sólidos para sostener la disputa de las Eliminatorias con los tres países organizadores ya clasificados al Mundial. Además, el presidente de la APF remarcó que participar sin la presión de buscar el boleto a la Copa del Mundo no significaría una disminución de la competitividad.

Por el contrario, considera que las selecciones mantendrán la exigencia habitual para finalizar lo más arriba posible en la tabla: "Yo creo que vos no vas a estar jugando con esa variable de que si llega o no llega, porque vas a querer culminar de la mejor manera en la Eliminatoria por ese principal motivo, independientemente de que ya estemos clasificados también para el Mundial. Porque no serviría de nada que nosotros estemos disputando una Eliminatoria probando, viendo jugadores si nos sirven o no para la selección, porque nosotros entendemos que ya la vara quedó un poco más alta".

Si finalmente se confirma este formato, el combinado nacional volverá a disputar las tradicionales Eliminatorias Sudamericanas pese a tener garantizada su presencia en el Mundial 2030. La competencia conservaría así uno de los torneos clasificatorios más exigentes del planeta, aunque con objetivos distintos para quienes ya cuentan con el pasaje asegurado.