Feriado para ver a la Selección Argentina: decretan asueto de urgencia para este martes 7 de julio
Por segunda vez en menos de una semana, un municipio de la provincia de Buenos Aires modificó su esquema habitual para sintonizar el partido ante Egipto.
La locura por los octavos de final de la Copa del Mundo no conoce de límites geográficos ni institucionales. Mientras el país se paraliza a la espera del trascendental cruce eliminatorio, una conocida localidad bonaerense decidió patear el tablero normativo y decretar un feriado de urgencia para que todos sus trabajadores públicos puedan prenderse a la pantalla.
La particularidad es que no se trata de una medida aislada: esta misma comunidad viene de disfrutar de un fin de semana XL, ya que el pasado viernes 3 de julio vivieron un feriado municipal por su aniversario fundacional, una jornada festiva que, para alegría de los locales, también había coincidido con la presentación anterior del conjunto de Lionel Scaloni.
Dónde hay feriado este martes en provincia de Buenos Aires para ver a la Selección Argentina
Ahora, la historia se repite en Pehuajó. A través de un decreto firmado este lunes por el Departamento Ejecutivo, en conjunto con la Secretaría de Servicios y la Secretaría de Gobierno, la gestión del intendente Pablo Javier Zurro oficializó que este martes se suspenderán las actividades municipales entre las 12:00 y las 15:30 horas.
De esta manera, los empleados del distrito contarán con el tiempo liberado para alentar a la Albiceleste, retomando luego el esquema habitual. Desde la comuna aclararon que, pese al parate, los servicios de emergencia se mantendrán completamente garantizados.
Cambios en los servicios públicos de Pehuajó por el partido del Mundial 2026
A raíz de la seguidilla de jornadas atípicas entre el feriado del aniversario y el nuevo asueto mundialista, el municipio difundió un comunicado clave para que los vecinos colaboren con el mantenimiento y la limpieza de los barrios, solicitando especialmente NO sacar las bolsas de residuos los días jueves y sábados.
El cronograma oficial de recolección nocturna quedó diseñado de la siguiente manera:
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Miércoles: Servicio Activo (Noche)
Viernes: Servicio Activo (Noche)
Domingo: Servicio Activo (Noche)
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