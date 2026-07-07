Feriado para ver a la Selección Argentina: decretan asueto de urgencia para este martes 7 de julio

La particularidad es que no se trata de una medida aislada: esta misma comunidad viene de disfrutar de un fin de semana XL, ya que el pasado viernes 3 de julio vivieron un feriado municipal por su aniversario fundacional, una jornada festiva que, para alegría de los locales, también había coincidido con la presentación anterior del conjunto de Lionel Scaloni.