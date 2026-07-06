Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El conjunto de Lionel Scaloni busca este martes el pasaje a los cuartos de final ante el sorprendente equipo africano.
Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, y con el objetivo de continuar en la defensa de la corona, la Selección Argentina enfrenta este martes a Egipto en el marco del choque de octavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El partido se juega desde las 13 horas de la Argentina en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con arbitraje del francés François Letexier y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor de Colombia vs. Suiza, que juegan más tarde.
El conjunto nacional que dirige Lionel Scaloni llega tras sufrir un sofocón ante Cabo Verde, en un partido que tuvo que resolver recién en el alargue, luego de que el sorprendente rival igualara dos veces las acciones.
Y como el equipo dejó algunas dudas en el primer cruce de "mata-mata", el DT mete mano en el equipo con al menos tres cambios, uno de los cuales fue confirmado por el entrenador en la conferencia de prensa: la titularidad de Leandro Paredes, reemplazando a Thiago Almada.
Otras variantes que parecen darse en la "Scaloneta" son los regresos de Nicolás Tagliafico por Facundo Medina y de Julián Álvarez por Lautaro Martínez. El resto de la base sería la misma de los 16avos de final y de los dos primeros partidos de la fase de grupos.
Enfrente se encuentra Egipto, el equipo africando liderado por la estrella Mohamed Salah que por primera vez jugará inestancias de octavos de final. Lo hizo tras eliminar por penales a Australia, luego de clasificar segundo en el grupo de Bélgica.
Formaciones de Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.
Datos de Selección Argentina vs. Egipto
- Hora: 13.
- TV: TyC Sports.
- Árbitro: François Letexier
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium.
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