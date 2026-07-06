Cambió el pronóstico y se vienen 48 horas de lluvias en Buenos Aires: qué día se larga y qué pasa con el frío
En medio de un invierno crudo, los meteorológicos ya prevé un pronto regreso de las lluvias en el AMBA. Cómo sigue el clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) viene de atravesar una durísima ola de frío polar, y si bien todavía le queda alguna jornada gélida a la semana, se espera un leve repunte térmico, mientras que el pronóstico ya muestra un regreso del clima inestable con pronósticos de 48 horas de lluvias.
En lo inmediato, se espera un martes todavía extremo, con cielo algo nublado durante el día y parcialmente nublado en la noche; mientras que las temperaturas rondarán entre 2 grados de mínima y 17 de máxima, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Del mismo modo, el organismo nacional anticipa un miércoles con cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de las temperaturas, que ahora se prevén de entre 6 grados de mínima y 18 de máxima, dando lugar a un alivio a la ola polar.
Para el jueves, el SMN también espera buen clima, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a mayormente nublado desde la tarde; y con un termómetro oscilando entre 7 y 15 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Si bien el pronóstico extendido del SMN no prevé precipitaciones para esta semana en el AMBA, cambia la tendencia en el sitio especializado Meteored que tiene malas noticias, con probabilidades de lluvias para viernes y sábado.
Para el cierre de la semana, el portal meteorológico tiene un 40% de probabilidades de lluvia débil para las primeras horas del viernes; mientras que las chances se repiten de igual manera para el sábado, también durante la mañana.
En cuando al organismo nacional, el viernes se mantiene estable, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 8 y 13 grados; mientras que el sábado tendría cielo parcialmente nublado desde la tarde, junto a una mínima de 7 y una máxima de 12 grados.
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