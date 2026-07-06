Cambió el pronóstico y se vienen 48 horas de lluvias en Buenos Aires: qué día se larga y qué pasa con el frío

Para el cierre de la semana, el portal meteorológico tiene un 40% de probabilidades de lluvia débil para las primeras horas del viernes; mientras que las chances se repiten de igual manera para el sábado, también durante la mañana.

Cambió el pronóstico y se vienen 48 horas de lluvias en Buenos Aires, según Meteored.

En cuando al organismo nacional, el viernes se mantiene estable, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 8 y 13 grados; mientras que el sábado tendría cielo parcialmente nublado desde la tarde, junto a una mínima de 7 y una máxima de 12 grados.