La marea de Argentina llega a Atlanta: cuándo es el banderazo y qué deben saber los hinchas
Miles de argentinos coparán la ciudad en la previa del duelo ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Los horarios y las recomendaciones del Consulado.
La Selección Argentina volverá a sentirse local en el Mundial 2026. En la previa del cruce frente a Egipto por los octavos de final, miles de hinchas protagonizarán un nuevo banderazo en Atlanta, donde se espera la presencia de cerca de 40.000 fanáticos albicelestes.
Como ya ocurrió en Kansas City, Dallas y Miami, los hinchas argentinos volverán a reunirse para alentar a la Selección antes de un partido decisivo. El tradicional banderazo se realizará este lunes desde las 17.00 (hora local), 18.00 de Argentina, en el Active Oval, ubicado dentro del Piedmont Park, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Atlanta. Se estima que unos 40.000 argentinos estarán presentes en la ciudad para el encuentro frente a Egipto, muchos de ellos incluso sin entrada para el partido.
Las recomendaciones del Consulado para los hinchas
Ante la gran cantidad de argentinos que llegarán a Atlanta, el Consulado argentino instaló una oficina de atención permanente desde este lunes y hasta el miércoles, además de un puesto móvil frente al Mercedes-Benz Stadium.
"Ya estuvimos en anteriores banderazos de este Mundial y fueron súper tranquilos. Se cuentan con los dedos de una mano los detenidos, que es nada llenando cuatro estadios", señalaron fuentes del Consulado a Clarín.
Además, explicaron que el puesto móvil estará destinado a resolver emergencias, como la emisión de pasaportes provisorios, asistencia ante pérdidas de documentación o el asesoramiento en caso de incidentes. En caso de emergencia, el Consulado recomendó comunicarse al +1 (404) 312-5246, disponible las 24 horas para llamadas y WhatsApp.
También habrá recitales y una marcha hacia el estadio
La previa del partido también tendrá actividades para los hinchas en Underground Atlanta, que organizará dos jornadas dedicadas a la Argentina. Este lunes habrá un show gratuito de La T y La M desde el mediodía, mientras que, una vez finalizado el partido, Los Palmeras y Un Poco de Ruido se presentarán con entrada libre hasta completar la capacidad del predio.
Además, el martes por la mañana, ese mismo lugar será el punto de encuentro desde donde partirá la tradicional marcha de los hinchas argentinos rumbo al estadio para acompañar a la Selección en un nuevo desafío mundialista.
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