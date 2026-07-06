La marea de Argentina llega a Atlanta: cuándo es el banderazo y qué deben saber los hinchas

También habrá recitales y una marcha hacia el estadio

La previa del partido también tendrá actividades para los hinchas en Underground Atlanta, que organizará dos jornadas dedicadas a la Argentina. Este lunes habrá un show gratuito de La T y La M desde el mediodía, mientras que, una vez finalizado el partido, Los Palmeras y Un Poco de Ruido se presentarán con entrada libre hasta completar la capacidad del predio.

Además, el martes por la mañana, ese mismo lugar será el punto de encuentro desde donde partirá la tradicional marcha de los hinchas argentinos rumbo al estadio para acompañar a la Selección en un nuevo desafío mundialista.